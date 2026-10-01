FUTEBOL

Joia do Bahia lidera artilharia da Seleção sub-17 e é observada por Ancelotti

Kauê Furquim, de 17 anos, esteve nas cinco convocações de 2026 e já soma 14 jogos pelo profissional do Tricolor

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:50

Kauê Furquim marcou dois gol na goleada contra o Canadá Crédito: Fabio Souza / CBF

Com oito gols em 12 jogos pela seleção brasileira sub-17 neste ano, Kauê Furquim é um dos destaques da geração que começa a receber atenção de Carlo Ancelotti. O atacante do Bahia, de 17 anos, lidera a artilharia da equipe na temporada e esteve em todas as cinco convocações de 2026.

O desempenho com a camisa do Brasil acompanha a chegada precoce ao futebol profissional. Sob o comando de Rogério Ceni, Kauê já disputou 14 partidas pelo Bahia, com dois gols e uma assistência. Quando não integra o elenco principal, joga pelo sub-20 do Tricolor.

“Aprendi bastante com ele (Ceni). Questões como terminar a jogada e voltar para ajudar a equipe. É uma sensação única estar treinando ao lado de um dos melhores treinadores do Brasil”, afirmou o atacante em janeiro.

Kauê Furquim 1 de 4

Natural de Guarulhos, em São Paulo, Kauê aparece entre os nomes de uma geração que terá de 20 a 21 anos na Copa do Mundo de 2030. Antes do segundo amistoso contra a Austrália, na última terça-feira, Ancelotti afirmou que acompanha os jovens brasileiros.

“Os jovens que estão no Brasil, que têm passaporte brasileiro, estamos avaliando todos, começando por 2009, que já temos jogadores muito bons”, disse o treinador ao Sportv.

Chegada ao Bahia provocou reação do Corinthians

Formado nas categorias de base do Corinthians, Kauê foi contratado em agosto de 2025 pelo Grupo City, dono da SAF do Bahia. A transferência ocorreu mediante o pagamento da multa de R$ 14 milhões prevista para o mercado nacional.

O negócio provocou uma reação do clube paulista, que classificou a atitude do Tricolor como “imoral e ilícita”. Desde então, o atacante passou a dividir sua trajetória no Bahia entre as equipes de base e o elenco profissional.

Seleção se prepara para o Mundial

A próxima convocação da seleção sub-17 será a lista definitiva para a Copa do Mundo da categoria, marcada para o período de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Qatar.

Na preparação, o Brasil disputou o Torneio da Amizade, na Suíça, mas não avançou no Grupo B. A equipe venceu o Canadá por 6 a 0 e a Costa do Marfim por 2 a 1, mas perdeu para a Espanha por 3 a 1. Os espanhóis ficaram com a única vaga disponível na chave.

Um levantamento do Uol identificou 16 jogadores chamados pelo menos três vezes nas cinco convocações realizadas neste ano. Kauê está entre os sete presentes em todas as listas, ao lado de Breno Sales, do Vasco; Bryan Lima, do Athletico-PR; David Brendo, do Grêmio; Eduardo Conceição, do Palmeiras; Eduardo Pape, do Cruzeiro; e Samuel Almeida, do Atlético-MG.