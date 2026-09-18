ROBOZÃO

Jorge Jesus convoca Cristiano Ronaldo em sua primeira lista por Portugal, mas manda recado ao craque: 'Se tem rendimento, joga'

Novo técnico de Portugal chamou 25 jogadores para a "super Data Fifa"

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:35

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Jorge Jesus divulgou nesta sexta-feira (18) sua primeira convocação como técnico da seleção portuguesa e manteve Cristiano Ronaldo entre os convocados. Aos 41 anos, o atacante do Al-Nassr foi chamado para os próximos compromissos de Portugal, embora já tenha anunciado que não jogará outra Copa do Mundo, mas recebeu um aviso claro do novo treinador: o peso da carreira não será suficiente para garantir espaço entre os titulares.

Jesus conhece Ronaldo de perto. O treinador comandou o astro durante uma temporada no Al-Nassr e, agora à frente da seleção portuguesa, afirmou que irá considerar principalmente o desempenho apresentado pelos jogadores nos treinos e nas partidas.

“O desempenho dele no passado não conta, conta em termos de todo o histórico que ele tem. O desempenho dele (atual) e o de todos que vão me dizer quais decisões que tenho de tomar nos jogos e nos treinos. O Cris é um jogador como todos os outros. Se tem rendimento, joga. Se não tem rendimento, não joga”, afirmou.

Cristiano Ronaldo 1 de 21

Apesar de colocar Ronaldo no mesmo critério dos demais jogadores, Jorge Jesus reconheceu que o atacante possui um status diferente dentro do futebol português. O treinador citou os cinco prêmios de Bola de Ouro conquistados pelo craque, mas reforçou que esse histórico não terá influência em suas decisões.

“Que Cris tem um estatuto diferente? Tem! A carreira dele é diferente. Tem cinco, cinco bolas de ouro. Mas isso conta para as minhas decisões? Não. Conta nada, zero, mas que é diferente dos outros, é”, declarou.

A convocação marca o início da passagem de Jorge Jesus pela seleção portuguesa. O treinador assumiu o cargo após a Copa do Mundo de 2026, substituindo Roberto Martínez, que deixou a função depois da eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final.

Novidades na convocação

Entre os 25 jogadores chamados para a atual Data Fifa, a principal novidade é o goleiro Samuel Soares, de 24 anos. O atleta do Benfica recebeu sua primeira convocação para a seleção principal.

Por outro lado, cinco jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2026 ficaram fora da lista desta vez: Jorge Sá, Nélson Semedo, Samu Costa, Gonçalo Guedes e Matheus Nunes.

A relação também conta com nomes importantes da geração portuguesa, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rafael Leão e João Félix, além de Cristiano Ronaldo.

Compromissos de Portugal na Data Fifa

A primeira partida de Jorge Jesus no comando de Portugal está marcada para 24 de setembro, em Lisboa, diante do País de Gales. Na sequência, a equipe terá outros três compromissos pela Liga das Nações.