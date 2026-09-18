Jorge Jesus convoca Cristiano Ronaldo em sua primeira lista por Portugal, mas manda recado ao craque: 'Se tem rendimento, joga'

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Pedro Carreiro
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:35
Jorge Jesus divulgou nesta sexta-feira (18) sua primeira convocação como técnico da seleção portuguesa e manteve Cristiano Ronaldo entre os convocados. Aos 41 anos, o atacante do Al-Nassr foi chamado para os próximos compromissos de Portugal, embora já tenha anunciado que não jogará outra Copa do Mundo, mas recebeu um aviso claro do novo treinador: o peso da carreira não será suficiente para garantir espaço entre os titulares.
Jesus conhece Ronaldo de perto. O treinador comandou o astro durante uma temporada no Al-Nassr e, agora à frente da seleção portuguesa, afirmou que irá considerar principalmente o desempenho apresentado pelos jogadores nos treinos e nas partidas.
“O desempenho dele no passado não conta, conta em termos de todo o histórico que ele tem. O desempenho dele (atual) e o de todos que vão me dizer quais decisões que tenho de tomar nos jogos e nos treinos. O Cris é um jogador como todos os outros. Se tem rendimento, joga. Se não tem rendimento, não joga”, afirmou.
Cristiano Ronaldo
Apesar de colocar Ronaldo no mesmo critério dos demais jogadores, Jorge Jesus reconheceu que o atacante possui um status diferente dentro do futebol português. O treinador citou os cinco prêmios de Bola de Ouro conquistados pelo craque, mas reforçou que esse histórico não terá influência em suas decisões.
“Que Cris tem um estatuto diferente? Tem! A carreira dele é diferente. Tem cinco, cinco bolas de ouro. Mas isso conta para as minhas decisões? Não. Conta nada, zero, mas que é diferente dos outros, é”, declarou.
A convocação marca o início da passagem de Jorge Jesus pela seleção portuguesa. O treinador assumiu o cargo após a Copa do Mundo de 2026, substituindo Roberto Martínez, que deixou a função depois da eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final.
Entre os 25 jogadores chamados para a atual Data Fifa, a principal novidade é o goleiro Samuel Soares, de 24 anos. O atleta do Benfica recebeu sua primeira convocação para a seleção principal.
Por outro lado, cinco jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2026 ficaram fora da lista desta vez: Jorge Sá, Nélson Semedo, Samu Costa, Gonçalo Guedes e Matheus Nunes.
A relação também conta com nomes importantes da geração portuguesa, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rafael Leão e João Félix, além de Cristiano Ronaldo.
A primeira partida de Jorge Jesus no comando de Portugal está marcada para 24 de setembro, em Lisboa, diante do País de Gales. Na sequência, a equipe terá outros três compromissos pela Liga das Nações.
Portugal enfrentará a Noruega no dia 27 de setembro, a Dinamarca em 1º de outubro e novamente a Noruega em 4 de outubro.