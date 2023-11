Jornais argentinos repercutem confusão no jogo com o Brasil: 'Escândalo'

Os principais jornais argentinos definiram como "escândalo" tudo que aconteceu antes do jogo entre Brasil 0x1 Argentina, nesta terça-feira, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Uma confusão entre torcedores brasileiros, argentinos e policiais nas arquibancada atrasou o início do clássico. A conduta da Polícia Militar (PM) do Rio foi o principal assunto das publicações.



O Diário Olé condenou a repressão da polícia contra os argentinos e destacou o comportamento dos jogadores, que foram até o local da confusão para defender os torcedores. "Escândalo: os jogadores defenderam a torcida, saíram e voltaram a campo", escreveu o jornal, que enalteceu Messi. O craque foi o responsável por tirar sua seleção de campo.