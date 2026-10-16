FUTEBOL

Jornal espanhol vê craque da Seleção Brasileira no 'fundo do poço' e cobra reação

Marca aponta perda de confiança do brasileiro, que soma um gol e três assistências na LaLiga nesta temporada

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07:45

Vinicius Junior Crédito: Divulgação/Real Madrid

A dificuldade de Vinicius Junior no Real Madrid não se resume à produção ofensiva, na avaliação do jornal espanhol Marca. Em análise publicada nesta quarta-feira, o veículo descreveu a fase do atacante como um possível “fundo do poço” e apontou a recuperação da confiança como o principal desafio do brasileiro.

Com um gol e três assistências na LaLiga nesta temporada, Vini é retratado pela publicação como um jogador menos incisivo e distante daquele que conquistou protagonismo no clube e se destacou entre os principais nomes do futebol mundial.

Para o jornalista Joel del Río, autor da análise, a reação passa por retomar a disposição de arriscar e assumir responsabilidades. “O problema não é mais simplesmente voltar a marcar gols. Trata-se de recuperar a convicção com que ele encarava a bola, persistia após errar e assumia a responsabilidade.”

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O texto recorre ao início da trajetória do brasileiro no Real para mostrar que ele já conseguiu superar desconfianças. Naquele período, o talento de Vini ainda não se traduzia em resultados, e as chances desperdiçadas alimentavam críticas e chacotas. Mais tarde, o atacante se consolidou como um dos protagonistas da equipe.

Essa transformação sustenta a possibilidade de uma nova recuperação, mas, na avaliação do Marca, as conquistas anteriores não bastam para solucionar as dificuldades atuais. O apoio dos companheiros e as oportunidades oferecidas pelo treinador podem contribuir, embora o jornal atribua ao próprio jogador o papel central nesse processo.