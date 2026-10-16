Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jornal espanhol vê craque da Seleção Brasileira no 'fundo do poço' e cobra reação

Marca aponta perda de confiança do brasileiro, que soma um gol e três assistências na LaLiga nesta temporada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07:45

Vinicius Junior
Vinicius Junior Crédito: Divulgação/Real Madrid

A dificuldade de Vinicius Junior no Real Madrid não se resume à produção ofensiva, na avaliação do jornal espanhol Marca. Em análise publicada nesta quarta-feira, o veículo descreveu a fase do atacante como um possível “fundo do poço” e apontou a recuperação da confiança como o principal desafio do brasileiro.

Com um gol e três assistências na LaLiga nesta temporada, Vini é retratado pela publicação como um jogador menos incisivo e distante daquele que conquistou protagonismo no clube e se destacou entre os principais nomes do futebol mundial.

Para o jornalista Joel del Río, autor da análise, a reação passa por retomar a disposição de arriscar e assumir responsabilidades. “O problema não é mais simplesmente voltar a marcar gols. Trata-se de recuperar a convicção com que ele encarava a bola, persistia após errar e assumia a responsabilidade.”

Vini Jr. fez naturalização facial; confira antes e depois

Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na inauguração de Virginia em Goiânia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
1 de 7
Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

O texto recorre ao início da trajetória do brasileiro no Real para mostrar que ele já conseguiu superar desconfianças. Naquele período, o talento de Vini ainda não se traduzia em resultados, e as chances desperdiçadas alimentavam críticas e chacotas. Mais tarde, o atacante se consolidou como um dos protagonistas da equipe.

Essa transformação sustenta a possibilidade de uma nova recuperação, mas, na avaliação do Marca, as conquistas anteriores não bastam para solucionar as dificuldades atuais. O apoio dos companheiros e as oportunidades oferecidas pelo treinador podem contribuir, embora o jornal atribua ao próprio jogador o papel central nesse processo.

“O time pode se unir em torno dele, o treinador pode lhe dar oportunidades e todos podem lembrá-lo de tudo o que ele conquistou. Mas ninguém pode lhe devolver a confiança ou a audácia necessárias para tentar novamente quando as coisas dão errado. Essa parte do processo de reconstrução não admite intermediários.”

Mais recentes

Imagem - Jogos de futebol hoje (16/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (16/10): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - 'Não está apto para ser presidente': Infantino pede desculpas, mas sai pressionado de reunião da Fifa

'Não está apto para ser presidente': Infantino pede desculpas, mas sai pressionado de reunião da Fifa
Imagem - Estádio de 85 anos começa a ser demolido em reforma milionária que vai quase dobrar a capacidade

Estádio de 85 anos começa a ser demolido em reforma milionária que vai quase dobrar a capacidade