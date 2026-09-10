Jornalista que trabalhou por quase seis décadas na Jovem Pan, cobriu cinco Copas e se tornou voz do automobilismo morre no Brasil

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Carol Neves
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:31
Cláudio Carsughi, referência do jornalismo esportivo e da cobertura de Fórmula 1 no Brasil, morreu nesta quinta-feira (10), aos 93 anos. A filha dele, a jornalista Claudia Carsughi, comunicou a morte nas redes sociais.
O comentarista estava hospitalizado havia quase um mês por causa de uma infecção respiratória. “Meu pai acabou de partir depois de 27 dias lutando contra uma infecção respiratória. Ele agora está em paz junto aos nossos antepassados. Pedimos aos fãs que orem por ele”, escreveu Claudia.
Nascido em Arezzo, na Itália, em 1932, Carsughi veio para o Brasil em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em São Paulo, estudou no Colégio Dante Alighieri e se formou em engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).
Jornalista virou nome de referência na F1
A atividade jornalística começou quando ele tinha 16 anos. Como correspondente do italiano Corriere dello Sport, acompanhou os preparativos para a Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil.
Em 1957, iniciou a carreira na Rádio Jovem Pan, emissora em que permaneceu até 2015. Ao longo de quase seis décadas, tornou-se um dos principais comentaristas de automobilismo do país, com atenção especial à Fórmula 1.
Carsughi também cobriu cinco Copas do Mundo consecutivas, entre 1970 e 1986. Teve passagens pela Gazeta Esportiva, ESPN Brasil, Jornal da Tarde e SportTV, além de ter atuado como editor da revista Quatro Rodas, segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo.
Em 2012, a filha lançou o livro Claudio Carsughi, 50 anos de Brasil, que reuniu lembranças e episódios da trajetória do jornalista no país e no rádio. Em 2025, ele foi homenageado pela Alesp como personalidade da comunidade italiana.
Carsughi era casado com Hilda e deixa os filhos Claudia e Odoardo.