Jovem de 18 anos é preso por suspeita de planejar sequestro de estrela do Real Madrid

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Pedro Carreiro
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 19:53
Um jovem de 18 anos foi preso na França sob suspeita de envolvimento no planejamento de crimes contra celebridades, entre elas o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid. O nome do jogador teria aparecido em uma relação com 26 possíveis alvos encontrada pelas autoridades durante uma investigação sobre uma quadrilha envolvida em crimes violentos na região de Neuilly-sur-Seine. As informações são do jornal francês Le Parisien.
Identificado como Clément L., o suspeito também utilizaria o pseudônimo “Lester Z”. Segundo a reportagem, ele já estava detido preventivamente por suspeitas relacionadas a roubo à mão armada e exploração sexual quando os investigadores encontraram a lista de possíveis vítimas.
Entre os nomes estavam jogadores de futebol, rappers e empresários. Os investigadores também localizaram, nos dois celulares apreendidos com o jovem, endereços ligados a cantores, atletas e outras personalidades.
Mansão de Mbappé
A descoberta aconteceu durante uma apuração sobre uma série de crimes violentos registrados entre abril e agosto na região de Neuilly-sur-Seine. Clément L. havia sido preso após um assalto a uma relojoaria ocorrido no mês passado.
De acordo com as investigações, Mbappé seria um dos alvos da quadrilha. A suspeita das autoridades é de que o grupo pretendia abordar o atacante durante alguma visita do jogador a Paris.
Mesmo detido, Clément L. é apontado pelos investigadores como alguém que continuava dando ordens aos integrantes da quadrilha. Da prisão de Villepint, em Seine-Saint-Denis, ele teria utilizado o Snapchat para se comunicar com os demais envolvidos sob o nome de “Lester Z”.
Foi a partir dos dois celulares apreendidos que as autoridades teriam obtido os endereços das pessoas incluídas entre os possíveis alvos. Durante o interrogatório, o jovem afirmou saber que suas ações eram ilegais, mas negou ser responsável por ordenar todos os crimes atribuídos à organização.
Clément L. permanece em prisão preventiva e isolado enquanto as investigações sobre a atuação da quadrilha continuam.