CASO POLICIAL

Jovem de 18 anos é preso por suspeita de planejar sequestro de estrela do Real Madrid

Segundo investigação das autoridades francesas, o nome do jogador aparece entre 26 possíveis alvos encontrados em celulares apreendidos com o suspeito

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 19:53

Real Madrid Crédito: Divulgação/Real Madrid

Um jovem de 18 anos foi preso na França sob suspeita de envolvimento no planejamento de crimes contra celebridades, entre elas o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid. O nome do jogador teria aparecido em uma relação com 26 possíveis alvos encontrada pelas autoridades durante uma investigação sobre uma quadrilha envolvida em crimes violentos na região de Neuilly-sur-Seine. As informações são do jornal francês Le Parisien.

Identificado como Clément L., o suspeito também utilizaria o pseudônimo “Lester Z”. Segundo a reportagem, ele já estava detido preventivamente por suspeitas relacionadas a roubo à mão armada e exploração sexual quando os investigadores encontraram a lista de possíveis vítimas.

Entre os nomes estavam jogadores de futebol, rappers e empresários. Os investigadores também localizaram, nos dois celulares apreendidos com o jovem, endereços ligados a cantores, atletas e outras personalidades.

Mansão de Mbappé 1 de 6

A descoberta aconteceu durante uma apuração sobre uma série de crimes violentos registrados entre abril e agosto na região de Neuilly-sur-Seine. Clément L. havia sido preso após um assalto a uma relojoaria ocorrido no mês passado.

De acordo com as investigações, Mbappé seria um dos alvos da quadrilha. A suspeita das autoridades é de que o grupo pretendia abordar o atacante durante alguma visita do jogador a Paris.

Suspeito teria comandado ações de dentro da prisão

Mesmo detido, Clément L. é apontado pelos investigadores como alguém que continuava dando ordens aos integrantes da quadrilha. Da prisão de Villepint, em Seine-Saint-Denis, ele teria utilizado o Snapchat para se comunicar com os demais envolvidos sob o nome de “Lester Z”.

Foi a partir dos dois celulares apreendidos que as autoridades teriam obtido os endereços das pessoas incluídas entre os possíveis alvos. Durante o interrogatório, o jovem afirmou saber que suas ações eram ilegais, mas negou ser responsável por ordenar todos os crimes atribuídos à organização.