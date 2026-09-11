SONHO MANTIDO

Juba comenta ausência na Seleção Brasileira e mantém esperança de convocação: 'Vou estar lá'

Lateral do Bahia falou sobre a ausência na lista de Carlo Ancelotti, destacou sua evolução desde a chegada ao clube e projetou o duelo com o Remo

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:30

Luciano Juba em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Embora seja considerado por muitos um dos melhores laterais do futebol brasileiro, Luciano Juba não recebeu uma oportunidade na primeira convocação de Carlo Ancelotti visando o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. O jogador do Bahia estava na pré-lista de 60 nomes elaborada pelo técnico italiano, mas ficou fora dos 26 chamados para os amistosos contra Austrália e Índia, no fim de setembro e início de outubro.

Juba já havia sido convocado por Ancelotti para a Data Fifa de novembro do ano passado, mas não entrou em campo. Desta vez, a ausência acontece justamente em um momento de destaque individual. O lateral vive sua temporada mais goleadora pelo Bahia e é, ao lado de Erick, o artilheiro da equipe em 2026, com nove gols em 27 partidas, além de três assistências.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026 1 de 26

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é ainda mais expressivo. Juba é o artilheiro isolado do Bahia na competição e aparece na sétima posição entre os maiores goleadores do torneio, com oito gols marcados, mesmo atuando na defesa.

Apesar dos números, o jogador foi preterido por Ancelotti, que optou por Douglas Santos, do Zenit, e Mauro Júnior, do PSV, para a posição. Juba, porém, mantém o foco no trabalho e espera ter uma nova oportunidade com a Seleção no futuro.

“Sou um cara com mentalidade muito boa, sei do que eu venho fazendo dentro de campo e da minha importância para o Bahia. Como eu sempre falei, é seguir trabalhando, fazendo meu melhor aqui dentro do clube. Se for da vontade de Deus e eu aparecer na Seleção outra vez, vou estar lá”, destacou Juba em entrevista coletiva na Cidade Tricolor.

Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia 1 de 38

O lateral também ressaltou a evolução que teve desde que chegou ao Bahia, em setembro de 2023. Segundo ele, o trabalho diário contribuiu para o crescimento em diferentes aspectos do jogo.

“Durante todo esse tempo eu fui um cara que cresceu bastante. Isso é fruto de muito trabalho, a gente trabalha firme todos os dias para que dentro de campo as coisas possam dar certo. Minha parte defensiva, minha construção, a parte ofensiva, acho que evoluí bastante em todos os aspectos. O mais importante é poder continuar ajudando o Bahia”, destacou.

Além de falar sobre a ausência na Seleção, Juba comentou a saída do zagueiro Ramos Mingo, que está de saída para o América do México por 10 milhões de dólares, cerca de R$ 51 milhões. Apesar da perda de um titular, o lateral confia nas opções que permanecem no elenco para a posição, como David Duarte, Kanu, Marcos Victor, Marco Moreno, Luiz Gustavo e Fredi.

“Acho que a gente tem vários zagueiros no nosso elenco com capacidade para atuar. O professor Rogério sabe e confia em cada um do elenco. Claro que o Mingo é um grande jogador e ajudava muito nossa equipe, mas Rogério vai escolher a melhor opção para a posição”, afirmou.

Querendo manter a sequência de três vitórias consecutivas e dez partidas sem perder, Juba já voltou as atenções para o próximo compromisso do Bahia. O Esquadrão enfrenta o Remo nesta segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Mas para manter o bom momento, o time terá que superar uma “pedra no sapato”. O Leão do Norte venceu os três encontros entre as equipes nesta temporada e ainda eliminou o Bahia da Copa do Brasil.

“A gente sabe que vai ser um jogo difícil, como todos os outros jogos foram. Fica aquele incômodo por não ter vencido eles, pela eliminação na Copa do Brasil, mas a gente sabe da nossa capacidade. O professor Rogério está nos preparando da melhor maneira para que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar o triunfo”, projetou.

Juba e o restante do elenco tricolor treinaram na manhã desta sexta-feira (11), no CT Evaristo de Macedo. A atividade foi a terceira da preparação para o duelo com o Remo. O grupo volta a trabalhar neste sábado (12) e no domingo (13), quando encerra os preparativos para a partida.