Julgamento de Daniel Alves tem data definida, diz jornal espanhol

Preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona acusado de crime sexual, Daniel Alves está próximo de seu julgamento. O brasileiro de 40 anos irá prestar contas com a Justiça da Espanha entre outubro e novembro deste ano, segundo o jornal espanhol El Periodico.



O veículo informa que as investigações chegaram ao fim e que está tudo pronto para o julgamento do jogador. A menos que a defesa ou a promotoria peça ou faça qualquer tipo de teste, o que é bastante improvável, Daniel Alves irá encarar um dos seus maiores desafios: provar que é inocente em meio às acusações de que teria abusado de uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro, na casa noturna Sutton, em Barcelona.