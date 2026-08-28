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Justiça abre disputa pela SAF de gigante do futebol brasileiro com proposta de R$ 500 milhões

Edital publicado nesta sexta-feira (28) estabelece as regras para a venda de 90% da SAF do clube e permite que outros investidores apresentem propostas concorrentes

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 20:43

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

O Vasco deu mais um passo para definir o futuro de sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF) nesta sexta-feira (28), quando a Justiça autorizou o início da disputa pela venda de 90% do controle da empresa e publicou o edital com as regras para a negociação da chamada UPI Equity. A proposta apresentada pelo empresário Marcos Lamacchia prevê R$ 500 milhões em investimentos no futebol do clube ao longo de cinco anos e serve como referência para eventuais ofertas concorrentes, embora ainda não haja uma data definida para a conclusão da disputa.

Pelos termos da oferta apresentada pelo empresário, os R$ 500 milhões destinados ao futebol serão divididos em cinco aportes anuais de R$ 100 milhões, corrigidos pelo INPC. Os recursos terão de ser utilizados exclusivamente no departamento de futebol, incluindo contratações, jogadores e comissão técnica, sem possibilidade de aplicação no pagamento ou na amortização de dívidas.

Além do investimento direto no futebol, o futuro controlador terá uma série de compromissos financeiros. Nos cinco primeiros anos, deverá garantir o equilíbrio do fluxo de caixa da Nova SAF. Caso as receitas próprias não sejam suficientes para cobrir as despesas e os investimentos previstos, será responsabilidade do controlador complementar os recursos.

A proposta também prevê aportes adicionais caso a SAF não tenha dinheiro suficiente para cumprir obrigações da recuperação judicial, pagar tributos ou realizar os investimentos estabelecidos. Esses novos aportes, porém, não poderão aumentar a participação acionária do controlador ou diluir os demais acionistas.

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Investimentos no CT e nas categorias de base

O projeto apresentado para a SAF também prevê investimentos na estrutura do Vasco. Ao longo de dez anos, estão previstos R$ 120 milhões para o Centro de Treinamento utilizado pelo futebol profissional. Nas categorias de base, a previsão é de R$ 30 milhões nos dois primeiros anos.

O edital ainda estabelece a busca por até R$ 150 milhões em projetos de incentivo fiscal destinados ao clube associativo durante um período de dez anos.

Outro ponto importante da proposta é a transformação em capital social do financiamento DIP concedido pelo Banco Crefisa à SAF, em um valor líquido estimado em aproximadamente R$ 80 milhões. Com a conversão, a dívida será quitada.

O futuro controlador também terá de oferecer suporte financeiro para o cumprimento das obrigações previstas na recuperação judicial, incluindo pagamentos a credores, tributos, encargos previdenciários e dívidas extraconcursais.

Processo terá garantias e restrições*

Para assegurar o cumprimento dos compromissos, o edital determina a criação de uma conta vinculada, conhecida como escrow account, com recursos equivalentes a três meses das obrigações relacionadas à recuperação judicial, aos tributos e às dívidas extraconcursais. Caso o saldo fique abaixo do limite estabelecido, a recomposição deverá ocorrer em até 20 dias úteis.

Marcos Lamacchia e a Crefipar também deverão oferecer garantias pessoais por meio de fiança e aval. Se algum dos garantidores se tornar insolvente durante o período de supervisão judicial, será necessário comprovar capacidade financeira ou reforçar os recursos da conta vinculada.

As regras ainda preveem um período de lock-up das ações da Nova SAF e impedem a distribuição de dividendos pelos próximos dez anos.