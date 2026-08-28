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Justiça abre disputa pela SAF de gigante do futebol brasileiro com proposta de R$ 500 milhões

Edital publicado nesta sexta-feira (28) estabelece as regras para a venda de 90% da SAF do clube e permite que outros investidores apresentem propostas concorrentes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 20:43

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro
Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

O Vasco deu mais um passo para definir o futuro de sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF) nesta sexta-feira (28), quando a Justiça autorizou o início da disputa pela venda de 90% do controle da empresa e publicou o edital com as regras para a negociação da chamada UPI Equity. A proposta apresentada pelo empresário Marcos Lamacchia prevê R$ 500 milhões em investimentos no futebol do clube ao longo de cinco anos e serve como referência para eventuais ofertas concorrentes, embora ainda não haja uma data definida para a conclusão da disputa.

Pelos termos da oferta apresentada pelo empresário, os R$ 500 milhões destinados ao futebol serão divididos em cinco aportes anuais de R$ 100 milhões, corrigidos pelo INPC. Os recursos terão de ser utilizados exclusivamente no departamento de futebol, incluindo contratações, jogadores e comissão técnica, sem possibilidade de aplicação no pagamento ou na amortização de dívidas.

Além do investimento direto no futebol, o futuro controlador terá uma série de compromissos financeiros. Nos cinco primeiros anos, deverá garantir o equilíbrio do fluxo de caixa da Nova SAF. Caso as receitas próprias não sejam suficientes para cobrir as despesas e os investimentos previstos, será responsabilidade do controlador complementar os recursos.

A proposta também prevê aportes adicionais caso a SAF não tenha dinheiro suficiente para cumprir obrigações da recuperação judicial, pagar tributos ou realizar os investimentos estabelecidos. Esses novos aportes, porém, não poderão aumentar a participação acionária do controlador ou diluir os demais acionistas.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Investimentos no CT e nas categorias de base

O projeto apresentado para a SAF também prevê investimentos na estrutura do Vasco. Ao longo de dez anos, estão previstos R$ 120 milhões para o Centro de Treinamento utilizado pelo futebol profissional. Nas categorias de base, a previsão é de R$ 30 milhões nos dois primeiros anos.

O edital ainda estabelece a busca por até R$ 150 milhões em projetos de incentivo fiscal destinados ao clube associativo durante um período de dez anos.

Outro ponto importante da proposta é a transformação em capital social do financiamento DIP concedido pelo Banco Crefisa à SAF, em um valor líquido estimado em aproximadamente R$ 80 milhões. Com a conversão, a dívida será quitada.

O futuro controlador também terá de oferecer suporte financeiro para o cumprimento das obrigações previstas na recuperação judicial, incluindo pagamentos a credores, tributos, encargos previdenciários e dívidas extraconcursais.

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Processo terá garantias e restrições*

Para assegurar o cumprimento dos compromissos, o edital determina a criação de uma conta vinculada, conhecida como escrow account, com recursos equivalentes a três meses das obrigações relacionadas à recuperação judicial, aos tributos e às dívidas extraconcursais. Caso o saldo fique abaixo do limite estabelecido, a recomposição deverá ocorrer em até 20 dias úteis.

Marcos Lamacchia e a Crefipar também deverão oferecer garantias pessoais por meio de fiança e aval. Se algum dos garantidores se tornar insolvente durante o período de supervisão judicial, será necessário comprovar capacidade financeira ou reforçar os recursos da conta vinculada.

As regras ainda preveem um período de lock-up das ações da Nova SAF e impedem a distribuição de dividendos pelos próximos dez anos.

Com a publicação do edital, outros investidores passam a ter a oportunidade de entrar na disputa pelo controle de 90% da SAF. Caso nenhuma proposta superior à de Lamacchia avance no processo, a oferta do empresário seguirá para as próximas etapas determinadas pela Justiça.

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