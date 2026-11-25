CRIME

Justiça condena engenheiros à prisão por incêndio no Ninho do Urubu que matou 10 atletas adolescentes do Flamengo

Decisão do Tribunal de Justiça do Rio reverte parcialmente absolvição de primeira instância

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:19

Fãs prestam homenagem aos jogadores vítimas da tragédia no Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Justiça do Rio de Janeiro condenou dois engenheiros a oito anos de detenção pelo incêndio no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, do Flamengo, que matou dez adolescentes das categorias de base do clube em fevereiro de 2019. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Os condenados são Danilo da Silva Duarte e Weslley Gimenes, profissionais que trabalhavam na empresa NHJ, responsável pelo fornecimento das estruturas modulares utilizadas como alojamentos pelos jovens atletas. A decisão foi unânime e cabe recurso.

O julgamento ocorreu na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que acolheu parcialmente um recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Falhas de segurança nos alojamentos

A relatora do processo, desembargadora Suimei Meira Cavalieri, apontou falhas nas atribuições técnicas dos dois engenheiros. Segundo o entendimento apresentado no julgamento, os módulos habitacionais tinham condições inadequadas para acomodar adolescentes durante a noite.

Entre os problemas identificados estavam a existência de apenas uma porta de saída, janelas com grades fixas, ausência de rotas adequadas de evacuação e utilização de painéis com material inflamável em sua composição.

A magistrada também destacou problemas nas instalações elétricas e incompatibilidade entre os equipamentos utilizados e os disjuntores previstos no projeto.

Danilo Duarte era engenheiro de produção e integrava a diretoria operacional da NHJ, sendo responsável pela análise técnica dos materiais empregados na fabricação dos contêineres. Weslley Gimenes, por sua vez, era engenheiro civil e respondia pelo projeto estrutural dos módulos.

De acordo com a relatora, embora o incêndio tenha começado em um aparelho de ar-condicionado instalado no quarto 6 do alojamento, as condições das estruturas contribuíram para a propagação das chamas e agravaram as consequências da tragédia. A desembargadora classificou os alojamentos como verdadeiras "armadilhas".

Outros cinco acusados continuam absolvidos

A decisão do TJRJ modificou parcialmente a sentença de outubro de 2025, quando a 36ª Vara Criminal da Capital absolveu os sete réus que ainda respondiam ao processo.

Na segunda instância, os desembargadores decidiram condenar apenas os dois engenheiros da NHJ. A absolvição dos outros cinco acusados foi mantida.

O Ministério Público informou que vai analisar a íntegra do acórdão para avaliar a possibilidade de apresentar novos recursos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Relembre a tragédia no Ninho do Urubu

O incêndio aconteceu na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, no Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

As chamas atingiram um alojamento construído em módulos habitacionais onde dormiam jogadores das categorias de base do Flamengo. Dez adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, morreram. Outros três ficaram feridos e precisaram de atendimento hospitalar.

As vítimas foram Athila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique da Silva Matos, Rykelmo Viana, Samuel Thomas Rosa e Vitor Isaias.