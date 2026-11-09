RIO DE JANEIRO

Justiça dá 30 dias para atacante do Flamengo desocupar mansão comprada em leilão

Em agosto, o STJ anulou o procedimento que levou a casa a leilão

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:39

Pedro disputa mansão com antigos donos Crédito: Divulgação

O atacante Pedro, do Flamengo, recebeu da Justiça do Rio de Janeiro um prazo de 30 dias para desocupar um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, na capital fluminense. A ordem foi dada em caráter liminar pela 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, em uma ação movida pelo casal que tenta recuperar a posse da casa. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (9) pela coluna de Ancelmo Gois, de O Globo.

Pedro arrematou o imóvel em um leilão realizado após a Caixa Econômica Federal iniciar a cobrança extrajudicial da dívida do financiamento. Os antigos proprietários haviam atrasado parcelas e precisaram deixar a casa. Em agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o procedimento por entender que o casal deveria ter sido notificado pessoalmente para ter a oportunidade de regularizar a dívida antes de perder o imóvel.

Com base nessa decisão, o casal pediu que o jogador devolvesse o imóvel voluntariamente. Os antigos proprietários afirmam que enviaram uma notificação extrajudicial e, como o pedido não foi atendido, entraram com a ação de reintegração de posse. A liminar prevê a possibilidade de desocupação forçada se a ordem não for cumprida no prazo.

Veja como é a mansão de Pedro por dentro 1 de 21

Como é a mansão

A reforma abriu espaço para mais iluminação natural e adotou uma decoração minimalista. Madeira clara, móveis de desenho moderno e uma paleta que vai do branco ao marrom predominam nos cômodos, com pontos de cor em alguns detalhes.