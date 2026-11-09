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Justiça dá 30 dias para atacante do Flamengo desocupar mansão comprada em leilão

Em agosto, o STJ anulou o procedimento que levou a casa a leilão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:39

Pedro disputa mansão com antigos donos
Pedro disputa mansão com antigos donos Crédito: Divulgação

O atacante Pedro, do Flamengo, recebeu da Justiça do Rio de Janeiro um prazo de 30 dias para desocupar um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, na capital fluminense. A ordem foi dada em caráter liminar pela 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, em uma ação movida pelo casal que tenta recuperar a posse da casa. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (9) pela coluna de Ancelmo Gois, de O Globo.

Pedro arrematou o imóvel em um leilão realizado após a Caixa Econômica Federal iniciar a cobrança extrajudicial da dívida do financiamento. Os antigos proprietários haviam atrasado parcelas e precisaram deixar a casa. Em agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o procedimento por entender que o casal deveria ter sido notificado pessoalmente para ter a oportunidade de regularizar a dívida antes de perder o imóvel.

Com base nessa decisão, o casal pediu que o jogador devolvesse o imóvel voluntariamente. Os antigos proprietários afirmam que enviaram uma notificação extrajudicial e, como o pedido não foi atendido, entraram com a ação de reintegração de posse. A liminar prevê a possibilidade de desocupação forçada se a ordem não for cumprida no prazo.

Veja como é a mansão de Pedro por dentro

Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução
A casa também tem espaço para a música: Pedro toca piano e teclado por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Pedro, jogador do Flamengo por Gilvan de Souza/Flamengo
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Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução

Como é a mansão

A reforma abriu espaço para mais iluminação natural e adotou uma decoração minimalista. Madeira clara, móveis de desenho moderno e uma paleta que vai do branco ao marrom predominam nos cômodos, com pontos de cor em alguns detalhes.

Na entrada, o projeto incluiu um pequeno lago artificial e um jardim alinhado à nova proposta da residência. Já a área de lazer reúne piscina, sauna e um amplo lounge. A casa também tem espaço para a música: Pedro toca piano e teclado, com repertório gospel, segundo o Extra.

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Imagem - Piscina, lago artificial e decoração minimalista: como é a mansão de Pedro, do Flamengo, alvo de disputa judicial

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