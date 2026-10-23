VÔLEI

Justiça desportiva mantém veto a Tifanny Abreu na Superliga Feminina

Tribunal rejeita contestação da jogadora à regra da Confederação Brasileira de Vôlei; decisão deve derrubar liminar que permitiu sua participação em partidas pelo Osasco



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:54

Tifanny joga pelo Osasco Crédito: Divulgação

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu manter a restrição imposta pela Confederação Brasileira de Vôlei à participação de Tifanny Abreu na Superliga Feminina desta temporada. Com isso, a liminar concedida à jogadora pela Justiça comum, que autorizava sua atuação nas competições da entidade, deve ser derrubada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Na decisão, a Justiça Desportiva argumentou que a existência de regras internacionais, a participação da atleta em temporadas anteriores e o contrato profissional com o Osasco não impedem a confederação de atualizar seus critérios de elegibilidade. O órgão também defendeu a autonomia da entidade para estabelecer as regras de suas competições.

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco 1 de 12

“O controle exercido pela Justiça Desportiva deve preservar a autonomia regulamentar da entidade, sem deixar de fiscalizar a legalidade dos procedimentos administrativos e dos atos concretamente praticados”, afirma o texto. A decisão acrescenta que essa autonomia não permite arbitrariedades, mas também não deve ser anulada pela substituição de critérios técnicos e esportivos considerados legítimos.

Na sexta-feira (16), Tifanny obteve uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para disputar competições organizadas pela confederação. A medida foi concedida após a atleta ficar de fora da lista de jogadoras com inscrição aprovada. Antes disso, um pedido de revisão apresentado à Justiça Desportiva havia sido negado.

A decisão judicial permitiu que a ponteira entrasse em quadra na Supercopa, contra o Praia Clube, e também na estreia do Osasco na Superliga, diante da equipe de Brasília.

Regra para a categoria feminina

Em agosto de 2026, a Confederação Brasileira de Vôlei determinou que a participação em torneios da categoria feminina seria exclusiva para atletas do sexo biológico feminino. Segundo a entidade, a regra está alinhada às políticas adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol.

Embora as entidades nacionais não sejam obrigadas a aplicar os parâmetros do Comitê Olímpico Internacional em suas próprias competições, a confederação brasileira afirmou que decidiu seguir as diretrizes técnicas do movimento olímpico.

Após a implementação da regra, Tifanny conquistou o Campeonato Paulista pelo Osasco, única competição em que havia recebido autorização para jogar.

Carreira de Tifanny Abreu

Aos 41 anos, Tifanny foi a única atleta transexual a disputar a Superliga Feminina na temporada anterior. Ela estreou na categoria feminina em 2017, após receber autorização da Federação Internacional de Voleibol.