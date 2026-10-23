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Justiça desportiva mantém veto a Tifanny Abreu na Superliga Feminina

Tribunal rejeita contestação da jogadora à regra da Confederação Brasileira de Vôlei; decisão deve derrubar liminar que permitiu sua participação em partidas pelo Osasco

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:54

Tifanny joga pelo Osasco
Tifanny joga pelo Osasco Crédito: Divulgação

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu manter a restrição imposta pela Confederação Brasileira de Vôlei à participação de Tifanny Abreu na Superliga Feminina desta temporada. Com isso, a liminar concedida à jogadora pela Justiça comum, que autorizava sua atuação nas competições da entidade, deve ser derrubada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Na decisão, a Justiça Desportiva argumentou que a existência de regras internacionais, a participação da atleta em temporadas anteriores e o contrato profissional com o Osasco não impedem a confederação de atualizar seus critérios de elegibilidade. O órgão também defendeu a autonomia da entidade para estabelecer as regras de suas competições.

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
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Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução

“O controle exercido pela Justiça Desportiva deve preservar a autonomia regulamentar da entidade, sem deixar de fiscalizar a legalidade dos procedimentos administrativos e dos atos concretamente praticados”, afirma o texto. A decisão acrescenta que essa autonomia não permite arbitrariedades, mas também não deve ser anulada pela substituição de critérios técnicos e esportivos considerados legítimos.

Na sexta-feira (16), Tifanny obteve uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para disputar competições organizadas pela confederação. A medida foi concedida após a atleta ficar de fora da lista de jogadoras com inscrição aprovada. Antes disso, um pedido de revisão apresentado à Justiça Desportiva havia sido negado.

A decisão judicial permitiu que a ponteira entrasse em quadra na Supercopa, contra o Praia Clube, e também na estreia do Osasco na Superliga, diante da equipe de Brasília.

Regra para a categoria feminina

Em agosto de 2026, a Confederação Brasileira de Vôlei determinou que a participação em torneios da categoria feminina seria exclusiva para atletas do sexo biológico feminino. Segundo a entidade, a regra está alinhada às políticas adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol.

Embora as entidades nacionais não sejam obrigadas a aplicar os parâmetros do Comitê Olímpico Internacional em suas próprias competições, a confederação brasileira afirmou que decidiu seguir as diretrizes técnicas do movimento olímpico.

Após a implementação da regra, Tifanny conquistou o Campeonato Paulista pelo Osasco, única competição em que havia recebido autorização para jogar.

Carreira de Tifanny Abreu

Aos 41 anos, Tifanny foi a única atleta transexual a disputar a Superliga Feminina na temporada anterior. Ela estreou na categoria feminina em 2017, após receber autorização da Federação Internacional de Voleibol.

Depois de atuar no vôlei italiano, voltou ao Brasil e iniciou sua trajetória no Sesi-Bauru. Desde 2021, defende o Osasco, clube pelo qual conquistou um título da Superliga e quatro Campeonatos Paulistas. A atleta também tem um vice-campeonato sul-americano e um terceiro lugar no Mundial de Clubes.

Tags:

Vôlei Justiça Jogadora de Vôlei Mulher Trans

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