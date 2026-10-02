FATAL FANS

Justiça manda clube da Série A retirar marca de plataforma adulta de uniformes após ação do MP

Decisão estabelece prazo de 15 dias para remover publicidade de patrocinadora com contrato de R$ 22 milhões e aponta risco a crianças e adolescentes

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:58

Fatal Fans patrocina Corinthians Crédito: Reprodução

O Corinthians terá de retirar a marca da Fatal Fans de seus uniformes, espaços esportivos e canais digitais por determinação da Justiça de São Paulo. A liminar, concedida pela Vara da Infância e Juventude do Tatuapé em uma ação do Ministério Público estadual, suspende a divulgação da patrocinadora e estabelece prazo de 15 dias para a remoção.

A decisão aponta que a publicidade da plataforma de conteúdo adulto por assinatura atinge um público expressivo de crianças e adolescentes. Ao considerar a presença da marca em diferentes meios ligados ao clube, a Justiça identificou risco à integridade emocional, à dignidade e ao desenvolvimento desse público, o que fundamentou a medida antecipada.

Também foi determinada a adoção de mecanismos eficazes de verificação de idade para impedir o acesso de menores aos conteúdos do site patrocinador, além de outras providências. O processo está sob segredo de justiça.

Procurado, o Corinthians afirmou que ainda não havia sido notificado. A Fatal Fans, por sua vez, informou ter tomado conhecimento da suspensão pela imprensa na tarde de quinta-feira (1º) e disse que sua equipe jurídica analisa a decisão “para tomar as medidas cabíveis”.

A empresa afirmou operar “em total conformidade com o ECA Digital” e manter “rigorosos controles de verificação de idade”. Em sua manifestação, sustentou que a exposição no Corinthians tem caráter institucional, limitada ao logotipo, sem divulgação de imagens, links ou conteúdos inadequados para menores. Também declarou estar disposta a colaborar com as autoridades e fazer os ajustes necessários.

Acordo milionário

O acordo com o Corinthians foi firmado em junho e prevê repasses de R$ 22 milhões. No futebol masculino, a marca aparece no calção. A publicidade também chegou aos uniformes das equipes de futsal e basquete.

Em setembro, a posição do logotipo precisou ser alterada após uma reclamação formal da Nike, fornecedora de material esportivo do clube. A fabricante não queria sua marca no mesmo lado da Fatal Fans. Com a mudança, a patrocinadora passou a ocupar o lado direito do calção, acima do escudo corintiano.

A parceria provoca críticas desde a assinatura, apesar de a diretoria ter consultado previamente diferentes setores do Corinthians sobre a contratação. No mês passado, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar se a exposição da marca poderia representar risco ou violar direitos de crianças e adolescentes.