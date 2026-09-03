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Justiça reconhece rescisão indireta de Lucas Braga com o Vitória após ação por atrasos salariais, mas nega indenização

Atacante alegou débitos do clube e conseguiu encerrar contrato, mas teve outros pedidos rejeitados pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:01

Lucas Braga acredita em elenco para
Lucas Braga acredita em elenco para "driblar" sequência de jogos importantes Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Justiça do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato de Lucas Braga com o Vitória. A decisão da 18ª Vara do Trabalho de Salvador, divulgada pelo clube nesta quinta-feira (3), estabeleceu que o vínculo entre o atacante e o Rubro-Negro foi encerrado em 14 de janeiro de 2026 e determinou o pagamento das verbas rescisórias e de outros valores reconhecidos na sentença.

Lucas Braga havia recorrido à Justiça no início do ano para pedir o encerramento do contrato. Entre as alegações apresentadas pelo jogador estavam atrasos no pagamento de salários, direitos de imagem, 13º salário e outras verbas, além da afirmação de que teria sido impedido de se reapresentar com o elenco.

O pedido de rescisão já havia sido aceito em caráter liminar. Com a decisão, o jogador foi liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 20 de fevereiro.

Relembre a passagem de Lucas Braga pelo Vitória

Atacante Lucas Braga por Victor Ferreira/ EC Vitória
Lucas Braga por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga por auto-upload
Lucas Braga por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga por Victor Ferreira/EC Vitória
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Atacante Lucas Braga por Victor Ferreira/ EC Vitória

Apesar de reconhecer a rescisão indireta, a Justiça rejeitou parte dos pedidos feitos pelo atacante. O principal deles envolvia a cláusula compensatória desportiva, que previa uma indenização correspondente aos salários que seriam recebidos até o fim do contrato originalmente firmado.

Dessa forma, o Vitória não foi condenado ao pagamento dessa indenização. A sentença também negou os pedidos de Lucas Braga relacionados a uma premiação por permanência e a uma indenização por danos morais.

Em comunicado, o Vitória afirmou que continuará acompanhando o processo e que sua assessoria jurídica adotará as medidas que considerar cabíveis.

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Lucas Braga teve passagem apagada pelo Vitória

Contratado pelo Vitória em fevereiro de 2025 por R$ 5 milhões, Lucas Braga chegou ao clube após passagem pelo Santos e era apontado como uma das principais apostas do elenco para a temporada. O atacante, porém, não conseguiu se firmar e passou a ser alvo de críticas da torcida.

Pelo Rubro-Negro, disputou 35 partidas, sendo 20 como titular, marcou dois gols e não registrou assistências. Sua última aparição pelo clube aconteceu em 29 de novembro de 2025, na vitória por 2x0 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

Após conseguir a liberação na Justiça, Lucas Braga chegou a negociar com o Fortaleza. O atacante, no entanto, não foi aprovado nos exames médicos realizados pelo clube cearense por causa de problemas cardíacos e não voltou a atuar profissionalmente por outra equipe.

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Vitória

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