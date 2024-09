BRASILEIRÃO

Juventude cede empate ao Red Bull Bragantino e perde chance de se afastar da degola

Equipes empataram por 1x1, no estádio Alfredo Jaconi

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 17:47

Juventude e Red Bull Bragantino empataram por 1x1 Crédito: Fernando Alves/ECJ

O Juventude perdeu uma grande oportunidade de se afastar de vez da zona de rebaixamento ao ceder o empate ao Red Bull Bragantino, um adversário direto, por 1 a 1, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Mandaca abriu o placar, mas Eduardo Santos deixou tudo igual nos minutos finais da partida.

Com o tropeço, o Juventude ficou com os mesmos 33 pontos do Red Bull Bragantino, mas continuou atrás do adversário, que leva a melhor no saldo de gols (-4 a -6). O time paulista, por sua vez, chegou ao terceiro jogo sem vitória.

O primeiro tempo foi de muita intensidade, com entradas ríspidas e pouca criação. As principais oportunidades foram na bola parada ou nos arremates de longa distância. O Red Bull Bragantino, no entanto, foi mais perigoso e ficou perto de marcar aos 14. Guilherme Lopes cruzou, Eduardo Sasha desviou, mas não conseguiu pegar firme na bola.

Aos 19, Matheus Fernandes arriscou de longe e jogou por cima do travessão do goleiro Gabriel, que brilhou, mais tarde, ao fazer uma linda defesa em um arremate de longe de Lucas Evangelista. Já o Juventude chegou com Edson Carioca. O atacante saiu na cara do gol e tentou por cobertura, mas ele errou o alvo e mandou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Juventude foi mais eficaz e chegou ao gol com apenas dois minutos de bola rolando. João Lucas avançou bem pela direita e cruzou. Luis Mandaca desviou e mandou para o fundo das redes. O lateral voltou a ameaçar, aos 15, e por muito pouco não fez o segundo.

O nervosismo bateu no Red Bull Bragantino, que ficou perdido em campo. Coube a Eduardo Sasha tentar chamar a responsabilidade para guiar o clube paulista em busca do empate. O atacante teve boas oportunidades de gol, mas sempre encontrou o goleiro Gabriel no meio do caminho.

De tanto insistir, o Red Bull Bragantino chegou ao gol. Aos 40, Eduardo Santos recebeu da direita e subiu sozinho para deixar tudo igual. O Juventude ainda tentou voltar à frente no placar no fim, mas Luis Mandaca parou no goleiro Cleiton.