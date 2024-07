FUTEBOL

Juventude faz 3x0 em casa e mantém Grêmio na zona de rebaixamento do Brasileirão

Gols foram marcados por Gilberto, João Lucas e Erick Farias

Estadão

Publicado em 7 de julho de 2024 às 19:23

Gilberto, João Lucas e Erick Farias marcaram os gols do Juventude sobre o Grêmio Crédito: Fernando Alves/ECJ

Em um jogo em que se impôs desde o início e foi efetivo no ataque, o Juventude aplicou 3x0 no Grêmio no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gilberto, João Lucas, que foi o destaque do time da casa, e Erick Farias.

A vitória reabilita o Juventude na competição depois de duas derrotas seguidas fora de casa, para Fortaleza e Bahia. Agora está na provisória 11ª colocação, com 19 pontos. O Grêmio, que vinha em uma sequência de três partidas sem derrota, segue na zona de rebaixamento, com 11 pontos, na 18ª colocação.

O Juventude começou melhor e tomou a iniciativa da partida, mas faltava efetividade no ataque. Na primeira vez que o Grêmio atacou, acertou a trave do goleiro Gabriel em chute de João Gabriel. A resposta do time da casa foi automática e, assim, aos 24, abriu o marcador. O experiente atacante Gilberto recebeu na entrada da grande área, girou sob a marcação e bateu de esquerda, rasteiro no canto de Rafael Cabral.

O time da casa continuou no ataque aproveitando a morosidade adversária e marcou o segundo aos 31, quando, Jadson cruzou e na marca do pênalti, Pedro Geromel cortou mal e João Lucas chegou finalizando para o fundo da rede.

O Grêmio reagiu após o segundo gol e a ser mais agressivo. Até chegou a marcar com Edenílson, mas o volante do time gaúcho estava impedido e o gol foi anulado, após consulta ao VAR. O lance acordou o time gremista que quase diminuiu aos 34 com Cristaldo, que recebeu de Pavón, e bateu de primeira para excelente defesa de Gabriel. Antes do intervalo, Pedro Geromel, de cabeça, também parou no goleiro do Juventude.

O Juventude voltou atento para o segundo tempo e continuava aproveitando as falhas defensivas do Grêmio. Aos 8, Erick Farias ampliou o marcador após receber de Jean Carlos. Porém, após revisão do árbitro de vídeo, o gol é anulado por falta em Éverton Galdino no início da jogada.

O Grêmio foi mais agressivo no segundo tempo, mas esbarrou na pouca efetividade e na falta de criatividade do seu setor ofensivo O Juventude, por outro lado, foi eficaz e marcou o terceiro. Aos 37, João Lucas recuperou bola na linha de fundo pela direita e cruzou na medida para, na pequena área, Erick Farias testar para o gol. A bola ainda desviou na perna do atacante antes de entrar.

Na próxima quarta-feira, dia 10, pela 16ª rodada, o Grêmio recebe o Cruzeiro, às 18h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O próximo compromisso do Juventude será pela Copa do Brasil, ma quarta, dia 10, às 19 horas. O duelo contra o Internacional é válido pela primeira partida da terceira fase no Beira-Rio. Pelo Brasileiro, joga somente no dia 16 diante do Atlético-MG no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 3 X 0 GRÊMIO

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Rodrigo Sam), Zé Marcos e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio); Caíque, Jadson e Jean Carlos (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick Farias e Gilberto (Gabriel Taliari) . Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO - Rafael Cabral; João Pedro, Pedro Geromel (Du Queiroz), Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson (Everton Galdino) e Cristaldo; Gustavo Nunes (Alysson) e Pavon (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Gilberto, aos 24, e João Lucas aos 31 minutos do primeiro tempo. Erick Farias, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa (Juventude); Reinaldo, Gustavo Martins e Pavón (Grêmio).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 148.521,00.

PÚBLICO - 7.984 torcedores.