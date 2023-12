Juventus derrota Napoli e volta a assumir a liderança

A disputa pela liderança do Campeonato Italiano continua intensa. Nesta sexta-feira teve início a 15ª rodada e a Juventus reassumiu a primeira colocação, ultrapassando a Internazionale de Milão, ao derrotar o Napoli, por 1 a 0, em Turim.



Com o resultado, a Juventus alcançou os 36 pontos, um a mais que a Inter, que joga neste sábado, em Milão, diante da Udinese. O time napolitano permanece com 24 pontos, na quinta colocação, mas corre o risco de ser superado por Fiorentina e Bologna.