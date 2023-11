Juventus sai na frente, mas cede empate e deixa Inter de Milão na liderança do Italiano

A Juventus não conseguiu aproveitar o fato de jogar em seus domínios para tomar a liderança do Campeonato Italiano da rival Internazionale. O empate em 1x1 neste domingo (26) manteve o time de Milão no topo da classificação, com 32 pontos. A equipe de Turim é a vice-líder com 30.



Em casa, a Juventus acumula agora cinco vitórias e dois empates. Já a Internazionale perdeu os 100% de aproveitamento nos jogos disputados fora de casa no Italiano, mas não achou ruim o resultado.