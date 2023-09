Kanu admite 'erros bobos' contra o Santos: 'Não tem explicação'

O Bahia foi derrotado de virada pelo Santos em plena Arena Fonte Nova , na noite desta segunda-feira (18), pela abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de abrir o placar em golaço de Cándido, o Esquadrão viu Marcos Leonardo empatar e Julio Furch decretar a vitória do Peixe, já nos acréscimos.

Na saída do gramado, o zagueiro Kanu admitiu que a equipe cometeu 'erros bobos' e pediu desculpas à torcida. Com a derrota, o tricolor viu a zona de rebaixamento se aproximar mais uma vez. O time segue na 15ª colocação com 25 pontos, mas a distância para o Z4 agora é de apenas um - diferença justamente para o Santos, que chegou aos 24.

"Não tem explicação. Me desculpe o torcedor que compareceu e que sempre comparece. A gente tinha tudo para engatar uma boa sequência, mudar essa história. Mas ainda teima em alguns erros bobos e isso vai nos penalizando. Vamos manter a guarda alta, trabalho do Ceni está começando e temos esperança que tudo vai terminar bem", afirmou, em entrevista ao Premiere.

Com o Z4 mais próximo, o Bahia agora terá uma longa folga no calendário para treinar. O Esquadrão só volta a jogar no dia 30, quando visita o Flamengo no Maracanã, às 16h, pela 25ª rodada.