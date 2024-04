JUNTANDO OS CACOS

Kanu diz que derrota na final deixa lição e garante que elenco está fechado com Rogério Ceni

Zagueiro reconheceu que time precisa de ajustes na marcação

Da Redação

Publicado em 9 de abril de 2024 às 18:44

Um dos líderes do Bahia, Kanu lamentou a perda do estadual para o Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A perda do título do Campeonato Baiano ainda repercute no Bahia. Um dos líderes do elenco tricolor, o zagueiro Kanu concedeu entrevista na tarde desta terça-feira (9), no CT Evaristo de Macedo, e saiu em defesa do trabalho do técnico Rogério Ceni.

O defensor foi questionado sobre como o grupo reagiu após as últimas entrevistas do treinador, e afirmou que o grupo está “fechado” com Ceni. Após a derrota por 3x2 no primeiro jogo da final contra o Vitória, Rogério afirmou que não tinha no banco peças capazes de manter o estilo do time e por isso o Esquadrão não sustentou o 2x0 que abriu no segundo tempo e levou a virada.

“Muito se fala nesse momento, querem culpar A, B ou C. Aqui não tem isso, aqui tem profissionais que se cobram para conquistar o resultado. Estamos fechados com ele [Rogério Ceni] para fazer uma grande temporada e conquistar grandes títulos. Nada de fora entra aqui, continuamos blindados para conseguir os resultados durante o ano”, iniciou Kanu.

Ainda segundo Kanu, o momento é de erguer a cabeça e focar nas próximas competições. Nesta quarta-feira (10), o Bahia recebe o Náutico, às 21h30, na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

“[A derrota na final] serviu muito de aprendizado, no primeiro jogo poderíamos ter feito muito melhor e não conseguimos. Mas aqui não tem vítima, não tem que chorar o leite derramado. Temos que trabalhar muito para consertar os erros, alguns pontuais, porque eu tenho certeza que com esse elenco, a estrutura que foi montada, vamos brigar por coisas grandes na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro”, completou.

Apesar de acreditar no projeto do Bahia para o restante do ano, Kanu entende que o time precisa de ajustes, principalmente na defesa. Contra o Vitória, o tricolor deu muito espaço no meio-campo e ficou vulnerável ao ataque do Vitória. Em uma das escapadas do rubro-negro, Rezende disputou com Osvaldo, fez falta e foi expulso.