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Kanu lamenta derrota para o Athletico-PR e fim da sequência invicta do Bahia: 'É horrível perder'

Com derrota por 2x1 para o Furacão, Esquadrão viu sequência de 11 jogos sem perder chegar ao fim e deuxou o G-4

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 22:27

Kanu em entrevista após a partida
Kanu em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/Premiere

A derrota para o Athletico-PR por 2x1, neste domingo (20), na Arena da Baixada, encerrou uma sequência de 11 jogos de invencibilidade do Bahia no Campeonato Brasileiro, a segunda maior do clube na história da competição, além de tirar o time do G-4. Após a partida, o zagueiro Kanu lamentou o resultado, principalmente pelo pênalti perdido por Everaldo nos acréscimos, mas evitou falar em “terra arrasada”

“É horrível perder, vínhamos numa sequência muito boa, mas não tem terra arrasada. Era um jogo de seis pontos, mas ainda tem campeonato pela frente. Duas boas equipes, acredito que foi um bom jogo de se assistir. A gente não conseguiu converter o pênalti, o atacante errou o chute. Mas não vamos parar, temos o objetivo nesse campeonato. Vamos trabalhar com muita força e muito bem para evitar essa situação”, afirmou Kanu em entrevista ao Premiere.

Veja como foi a derrota do Bahia para o Atlhetico-PR

Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
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Athletico-PR x Bahia por Rafael Rodrigues/ECB

Com o resultado, o Bahia segue com 46 pontos, mas caiu para a quinta colocação. O Fluminense venceu na rodada, chegou aos 48 pontos e assumiu o quarto lugar, enquanto o Athletico-PR foi aos 49 e ocupa a terceira posição.

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Agora, o Bahia terá um período maior de preparação por causa da Data Fifa. O próximo compromisso será apenas no dia 8 de outubro, contra o Palmeiras, fora de casa, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Bahia

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