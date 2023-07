O Bahia vive um momento delicado na temporada. O Esquadrão luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e tem no sistema defensivo uma marca da vulnerabilidade da equipe. Contra o Grêmio, na última rodada, o time voltou a cometer erros e foi derrotado por 2x1.



Um dos líderes do tricolor, o zagueiro Kanu reconheceu que o time precisa melhorar coletivamente. Durante entrevista nesta segunda-feira (3), ele afirmou que o elenco está se esforçando para conseguir evoluir..