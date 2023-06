A trajetória do atacante Kayky no Bahia tem sido de altos e baixos. Depois de embalar um período de titularidade no início do ano, o jogador de 20 anos perdeu espaço no elenco, mas agora tem aproveitado a ausência do machucado Biel para recuperar o seu lugar no time.



Titular nas três últimas partidas do Esquadrão, ele marcou um gol e deu uma assistência. Em boa fase, Kayky deve ser mantido entre os titulares no confronto com o Grêmio, neste sábado (1º), na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Em entrevista nesta sexta-feira, o jogador contou que usou o tempo fora da equipe para pensar a própria carreira e melhorar.