O Bahia pode ter mais um problema para os próximos jogos no Campeonato Brasileiro. O atacante Kayky sofreu uma entorse no joelho esquerdo, e ligou o sinal de alerta do departamento médico do clube.



Kayky se machucou no primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR, neste domingo (16), na Ligga Arena, e foi substituído por Lucas Mugni. O jogador foi retirado do campo de maca chorando bastante. No banco de reservas, ele recebeu o carinho dos companheiros.