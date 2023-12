Keno vê Al Ahly aguerrido, mas anima torcida do Fluminense: 'Já venci duas vezes'

A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes está cada vez mais próxima. Nesta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), o time tricolor entrará em campo diante do Al Ahly, do Egito, em Jeddah, na Arábia Saudita, de olho na grande decisão. Peça importante do time de Fernando Diniz, o atacante Keno conhece o adversário muito bem e animou a torcida ao relembrar o seu retrospecto de quando atuava no Pyramids.



"Enfrentei o Al Ahly duas vezes e saí vencedor, inclusive marquei um gol. Assisti ao jogo deles aqui. É um time muito aguerrido, não mudou nada de quando joguei contra. É uma equipe muito competitiva, tem jogadores que não desistem, são rápidos no contra-ataque e tem um meio de campo de muita qualidade. Que a gente possa surpreendê-los. Fui muito feliz lá no Egito. Pretendo jogar amanhã e sair classificado. Para pensar na final temos que pensar na semifinal", disse o atacante.