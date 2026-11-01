CAMPEÃO

Kimi Antonelli é o campeão mais novo da Fórmula 1 e dá o 4º título para a Itália

Ele se tornou o mais jovem da história da categoria, superando o alemão Sebastian Vettel, que tinha 23 anos quando venceu seu primeiro Mundial, em 2010

Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 19:52

O piloto Andrea Kimi Antonelli Crédito: Divulgação

Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, conquistou o título neste domingo (1), aos 20 anos e 68 dias, após terminar o Grande Prêmio do México na terceira colocação. Com o resultado, ele se tornou o campeão mais jovem da história da categoria e garantiu à Itália um campeão mundial de Fórmula 1 depois de 73 anos.

A prova disputada no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, teve vitória do holandês Max Verstappen, da Red Bull. O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo lugar. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, cruzou a linha de chegada na 11ª posição.

Antonelli também entrou para a história como o quarto italiano a conquistar um título mundial de Fórmula 1. Antes dele, Giuseppe Farina venceu a primeira edição do campeonato, em 1950, pela Alfa Romeo. Alberto Ascari conquistou os títulos de 1952 e 1953, ambos pela Ferrari.