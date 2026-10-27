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Kompany segue internado e Bayern dá atualização sobre estado de saúde do técnico

Treinador belga desmaiou durante treino na última sexta-feira (23) e ainda não tem diagnóstico definitivo nem previsão de retorno

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:02

Vicent Kompany, técnico do Bayern Munich Crédito: Divulgação/ Bayern Munich

Internado desde sexta-feira (23), quando desmaiou no centro de treinamento do Bayern de Munique, Vincent Kompany apresenta melhora, mas ainda não tem previsão de volta ao trabalho. A atualização foi dada nesta terça-feira (27) pelo auxiliar Aaron Danks, que comanda a equipe de forma interina. Ele contou ter visitado o treinador belga no hospital na véspera.

Na entrevista coletiva antes do jogo contra o Magdeburg, pela segunda fase da Copa da Alemanha, Danks se mostrou otimista: “Ele está de bom humor. Parece que está melhorando a cada dia”. O auxiliar ponderou, porém, que não há novidades sobre um diagnóstico nem sobre a data de retorno, e pediu que o técnico tenha todo o tempo necessário para descansar.

Segundo Danks, a visita foi uma conversa entre amigos, sem espaço para futebol ou tática. Kompany, de 40 anos, quis saber como estavam a comissão técnica e os jogadores.

O treinador segue internado em uma clínica em Munique, onde passa por exames detalhados. De acordo com o jornal alemão Bild, ele deve ficar afastado dos gramados por várias semanas.

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Bayern fala em “semanas” de afastamento

A primeira atualização do clube veio no sábado (24), um dia após a internação. Na ocasião, o diretor esportivo Max Eberl afirmou que o estado de saúde do belga era estável e que ele permaneceria no hospital por mais alguns dias. O dirigente deixou claro que não há pressa: Kompany só voltará quando estiver totalmente recuperado. “Não estamos falando de dias, mas de semanas”, disse.

Depois da vitória por 3x1 sobre o Freiburg, no domingo (25), pela Bundesliga, Eberl trouxe mais um sinal positivo: o treinador já não sentia mais dores de cabeça.

Relembre o caso

Kompany passou mal na manhã de sexta-feira enquanto acompanhava o treino da equipe B do Bayern. Uma equipe de emergência foi acionada no centro de treinamento da Säbener Straße, e um helicóptero de resgate chegou a pousar no local, mas o técnico foi levado ao hospital de ambulância. O treino da equipe B foi suspenso.

Em comunicado oficial no mesmo dia, o clube confirmou que o treinador desmaiou, informou que ele seria submetido a exames e anunciou que a comissão técnica assumiria o comando da equipe até segunda ordem.

O episódio aconteceu depois de uma semana em que Kompany já vinha enfrentando uma infecção viral. Na vitória por 6x1 sobre o RB Leipzig, no dia 17, ele acompanhou a maior parte do jogo sentado no banco, enquanto Danks orientava os jogadores à beira do campo. Três dias depois, ficou fora do último treino e da entrevista coletiva antes do duelo com o Arsenal, pela Liga dos Campeões.