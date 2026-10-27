Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kompany segue internado e Bayern dá atualização sobre estado de saúde do técnico

Treinador belga desmaiou durante treino na última sexta-feira (23) e ainda não tem diagnóstico definitivo nem previsão de retorno

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:02

Vicent Kompany, técnico do Bayern Munich
Vicent Kompany, técnico do Bayern Munich Crédito: Divulgação/ Bayern Munich

Internado desde sexta-feira (23), quando desmaiou no centro de treinamento do Bayern de Munique, Vincent Kompany apresenta melhora, mas ainda não tem previsão de volta ao trabalho. A atualização foi dada nesta terça-feira (27) pelo auxiliar Aaron Danks, que comanda a equipe de forma interina. Ele contou ter visitado o treinador belga no hospital na véspera.

Na entrevista coletiva antes do jogo contra o Magdeburg, pela segunda fase da Copa da Alemanha, Danks se mostrou otimista: “Ele está de bom humor. Parece que está melhorando a cada dia”. O auxiliar ponderou, porém, que não há novidades sobre um diagnóstico nem sobre a data de retorno, e pediu que o técnico tenha todo o tempo necessário para descansar.

Segundo Danks, a visita foi uma conversa entre amigos, sem espaço para futebol ou tática. Kompany, de 40 anos, quis saber como estavam a comissão técnica e os jogadores.

O treinador segue internado em uma clínica em Munique, onde passa por exames detalhados. De acordo com o jornal alemão Bild, ele deve ficar afastado dos gramados por várias semanas.

Veja ranking dos treinadores com maiores salários

Simone Inzaghi, do Al-Hilal, lidera a relação com 26 milhões de euros por ano, cerca de R$ 154,8 milhões por Reprodução
Diego Simeone, do Atlético de Madrid, aparece em segundo, com 23,4 milhões de euros, aproximadamente R$ 139,3 milhões por Reprodução
Luis Enrique, do PSG, é o terceiro colocado, com 20 milhões de euros anuais, equivalentes a cerca de R$ 119,1 milhões por Reproducao
Mikel Arteta, do Arsenal, ocupa a quarta posição, com 17,5 milhões de euros, ou R$ 104,2 milhões por Divulgação
Oliver Glasner, do Nottingham Forest, recebe 15,13 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 90,1 milhões por Reprodução
Xabi Alonso, do Chelsea, aparece em sexto, com 13,4 milhões de euros, aproximadamente R$ 79,8 milhões por Reprodução
José Mourinho, do Real Madrid, tem vencimentos de 12 milhões de euros por ano, equivalentes a cerca de R$ 71,4 milhões por Fenerbahçe/Divulgação
Ange Postecoglou, do Al-Nassr, recebe 11,64 milhões de euros, cerca de R$ 69,3 milhões por Reprodução
Andoni Iraola, do Liverpool, também aparece com 11,64 milhões de euros anuais, o equivalente a aproximadamente R$ 69,3 milhões por Reprodução
Enzo Maresca, do Manchester City, completa o grupo que recebe 11,64 milhões de euros por temporada, também cerca de R$ 69,3 milhões por Reprodução
Luciano Spalletti, da Juventus, ocupa a 11ª colocação, com 11,06 milhões de euros por ano, aproximadamente R$ 65,8 milhões por Reprodução
Carlo Ancelotti, treinador do Brasil, fecha a lista dos 12 primeiros com 9,43 milhões de euros anuais, cerca de R$ 56,1 milhões por Rafael Ribeiro/CBF
1 de 12
Simone Inzaghi, do Al-Hilal, lidera a relação com 26 milhões de euros por ano, cerca de R$ 154,8 milhões por Reprodução

Bayern fala em “semanas” de afastamento

A primeira atualização do clube veio no sábado (24), um dia após a internação. Na ocasião, o diretor esportivo Max Eberl afirmou que o estado de saúde do belga era estável e que ele permaneceria no hospital por mais alguns dias. O dirigente deixou claro que não há pressa: Kompany só voltará quando estiver totalmente recuperado. “Não estamos falando de dias, mas de semanas”, disse.

Depois da vitória por 3x1 sobre o Freiburg, no domingo (25), pela Bundesliga, Eberl trouxe mais um sinal positivo: o treinador já não sentia mais dores de cabeça.

Leia mais

Imagem - Flamengo ainda pode ir à final da Libertadores? Detalhe em decisão da Justiça ameaça o Estudiantes

Flamengo ainda pode ir à final da Libertadores? Detalhe em decisão da Justiça ameaça o Estudiantes

Imagem - Entenda como um meme fez Mbappé perder patrocinadores e tirar a LaLiga da TV chinesa

Entenda como um meme fez Mbappé perder patrocinadores e tirar a LaLiga da TV chinesa

Imagem - Bahia se posiciona após Willian José compartilhar vídeo que chama Nordeste de 'câncer do país'

Bahia se posiciona após Willian José compartilhar vídeo que chama Nordeste de 'câncer do país'

Relembre o caso

Kompany passou mal na manhã de sexta-feira enquanto acompanhava o treino da equipe B do Bayern. Uma equipe de emergência foi acionada no centro de treinamento da Säbener Straße, e um helicóptero de resgate chegou a pousar no local, mas o técnico foi levado ao hospital de ambulância. O treino da equipe B foi suspenso.

Em comunicado oficial no mesmo dia, o clube confirmou que o treinador desmaiou, informou que ele seria submetido a exames e anunciou que a comissão técnica assumiria o comando da equipe até segunda ordem.

O episódio aconteceu depois de uma semana em que Kompany já vinha enfrentando uma infecção viral. Na vitória por 6x1 sobre o RB Leipzig, no dia 17, ele acompanhou a maior parte do jogo sentado no banco, enquanto Danks orientava os jogadores à beira do campo. Três dias depois, ficou fora do último treino e da entrevista coletiva antes do duelo com o Arsenal, pela Liga dos Campeões.

O belga voltou a comandar o time no empate por 2x2 com os ingleses, na quarta-feira (21), e disse depois do jogo que se sentia melhor. Até agora, não houve confirmação de relação entre a infecção e o desmaio.

Tags:

Bayern

Mais recentes

Imagem - Flamengo ainda pode ir à final da Libertadores? Detalhe em decisão da Justiça ameaça o Estudiantes

Flamengo ainda pode ir à final da Libertadores? Detalhe em decisão da Justiça ameaça o Estudiantes
Imagem - Bahia enfrenta o Flamengo na Fonte Nova pela semifinal da Copa do Brasil Feminina

Bahia enfrenta o Flamengo na Fonte Nova pela semifinal da Copa do Brasil Feminina
Imagem - Entenda como um meme fez Mbappé perder patrocinadores e tirar a LaLiga da TV chinesa

Entenda como um meme fez Mbappé perder patrocinadores e tirar a LaLiga da TV chinesa