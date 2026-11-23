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Esther Morais
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:45
Um homem invadiu a casa do atacante João Costa, de 21 anos, do Cruzeiro, na tarde do último sábado (21), no bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte. O suspeito furtou um relógio de luxo da marca Rolex, dinheiro e joias.
Segundo a polícia, o homem entrou na residência após pular o muro de um imóvel vizinho. Os policiais não encontraram sinais de arrombamento nas fechaduras. O invasor permaneceu cerca de 15 minutos dentro da casa e foi diretamente ao local onde estavam guardados os artigos de maior valor.
João Costa se pronunciou nas redes sociais após o crime e desabafou sobre o caso. O atacante também publicou imagens da invasão registradas pelas câmeras de segurança.
“Hoje, enquanto estou em viagem com a equipe, entraram na minha casa e levaram joias, itens pessoais e etc. Graças a Deus nada além disso. Tudo que conquistei foi com muito suor e trabalho. Nunca precisei pegar e invejar nada de ninguém, e assim vai continuar sendo! E que Deus possa perdoar essas pessoas ruins!”, escreveu o atleta.
A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia esteve no local para realizar os trabalhos de praxe, mas, até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia. As circunstâncias e a autoria do crime estão sendo investigadas.
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