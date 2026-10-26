DOMÍNIO DO BARÇA

Lamine Yamal faz história com tri do Troféu Kopa, e Vicky López é bicampeã na Bola de Ouro

Dupla do Barça volta a dominar a premiação de melhores jovens do mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:24

Lamine Yamal e Vicky López foram eleitos os melhores jovem Crédito: Divulgação

O Barcelona voltou a dominar o prêmio de jovens talentos da Bola de Ouro. Na primeira entrega de prêmios na noite desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, Lamine Yamal conquistou o Troféu Kopa masculino pela terceira vez seguida. Na categoria feminina, Vicky López repetiu o feito do ano passado e garantiu o bicampeonato. Pelo segundo ano consecutivo, os dois prêmios de melhores jogadores sub-21 do planeta vão para atletas do clube catalão.

Yamal amplia recorde

Aos 19 anos, Yamal se torna o primeiro jogador a vencer o Troféu Kopa três vezes. Ele já havia feito história em 2025, quando foi o primeiro a ganhar o prêmio em anos consecutivos. Antes dele, nenhum vencedor havia repetido a conquista: Kylian Mbappé (2018), Matthijs de Ligt (2019), Pedri (2021), Gavi (2022) e Jude Bellingham (2023) levaram o troféu uma única vez cada. E o espanhol ainda pode ampliar a marca, já que continua elegível para a edição do ano que vem.

A temporada justifica a escolha. Yamal foi o principal goleador e o maior garçom do Barcelona na campanha do título espanhol, com 24 gols e 18 assistências em 45 partidas. Pelo clube, também levantou a Supercopa da Espanha. Com a seleção, completou a coleção de títulos internacionais ao conquistar a Copa do Mundo de 2026, dois anos depois de vencer a Eurocopa. Isso mesmo com um Mundial abaixo do esperado, prejudicado por lesão.

Diferente da Bola de Ouro, que é decidida por jornalistas, o Troféu Kopa é votado por ex-vencedores do prêmio principal.

Indicados ao prêmio de jovem talento masculino da Bola de Ouro 2026 1 de 10

Homenagem a Cubarsí

No palco, o camisa 10 surpreendeu ao dividir os holofotes com o companheiro de clube e de seleção Pau Cubarsí, que também concorria e foi eleito melhor jovem jogador da Copa do Mundo. “Pau Cubarsí merecia ganhar este troféu”, afirmou Yamal, que agradeceu ainda ao Barcelona e à Seleção Espanhola.

Questionado pelo apresentador Thierry Henry se aquele era o prêmio que mais desejava na noite, o atacante deixou clara a ambição. “Quero ganhar todos os troféus, mas este gostaria que fosse para o Pau Cubarsí”, respondeu.

A noite de Yamal ainda pode ficar maior. O espanhol está entre os dez primeiros colocados na Bola de Ouro e segue na briga pelo prêmio principal.

Vicky López mantém a coroa

Vencedora da primeira edição do Troféu Kopa feminino, criado em 2025, Vicky López defendeu o título com sucesso. A meia de 20 anos superou a companheira de Barcelona Clara Serrajordi, a holandesa Veerle Buurman, do Chelsea, a sueca Felicia Schröder, do Real Madrid, e a americana Lily Yohannes, do Lyon.

A espanhola foi peça importante na temporada do Barcelona, que conquistou a Champions League feminina pela terceira vez em quatro anos. Antes dos dois Troféus Kopa, ela já havia sido eleita Golden Girl, prêmio do jornal italiano Tuttosport para a melhor jovem jogadora da Europa, em 2024.

Ao receber o troféu, Vicky agradeceu às companheiras de clube e seleção. “Outro ano, é incrível”, resumiu a jogadora, que destacou não ter conseguido a conquista sem o apoio do grupo.