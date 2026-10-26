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Lamine Yamal faz história com tri do Troféu Kopa, e Vicky López é bicampeã na Bola de Ouro

Dupla do Barça volta a dominar a premiação de melhores jovens do mundo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:24

Lamine Yamal e Vicky López foram eleitos os melhores jovem
Lamine Yamal e Vicky López foram eleitos os melhores jovem Crédito: Divulgação

O Barcelona voltou a dominar o prêmio de jovens talentos da Bola de Ouro. Na primeira entrega de prêmios na noite desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, Lamine Yamal conquistou o Troféu Kopa masculino pela terceira vez seguida. Na categoria feminina, Vicky López repetiu o feito do ano passado e garantiu o bicampeonato. Pelo segundo ano consecutivo, os dois prêmios de melhores jogadores sub-21 do planeta vão para atletas do clube catalão.

Yamal amplia recorde

Aos 19 anos, Yamal se torna o primeiro jogador a vencer o Troféu Kopa três vezes. Ele já havia feito história em 2025, quando foi o primeiro a ganhar o prêmio em anos consecutivos. Antes dele, nenhum vencedor havia repetido a conquista: Kylian Mbappé (2018), Matthijs de Ligt (2019), Pedri (2021), Gavi (2022) e Jude Bellingham (2023) levaram o troféu uma única vez cada. E o espanhol ainda pode ampliar a marca, já que continua elegível para a edição do ano que vem. 

A temporada justifica a escolha. Yamal foi o principal goleador e o maior garçom do Barcelona na campanha do título espanhol, com 24 gols e 18 assistências em 45 partidas. Pelo clube, também levantou a Supercopa da Espanha. Com a seleção, completou a coleção de títulos internacionais ao conquistar a Copa do Mundo de 2026, dois anos depois de vencer a Eurocopa. Isso mesmo com um Mundial abaixo do esperado, prejudicado por lesão. 

Diferente da Bola de Ouro, que é decidida por jornalistas, o Troféu Kopa é votado por ex-vencedores do prêmio principal.

Indicados ao prêmio de jovem talento masculino da Bola de Ouro 2026

Zaïre-Emerey (França e PSG) por Divulgação
Johan Manzambi (Suiça e Aston Villa) por Divulgação
Ibrahim Maza (Argélia e Bayer Leverkusen) por Divulgação
Lamine Yamal (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Éli Junior Kroupi (França e Bournemouth) por Divulgação
Lennart Karl (Alemanha e Bayern de Munique) por Divulgação
Pau Cubarsí (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina e Juvenus) por Divulgação
Yan Diomandé (Costa do Marfim e Real Madrid) por Divulgação
Ayyoub Bouaddi (Marrocos e Manchester City) por Divulgação
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Zaïre-Emerey (França e PSG) por Divulgação

Homenagem a Cubarsí

No palco, o camisa 10 surpreendeu ao dividir os holofotes com o companheiro de clube e de seleção Pau Cubarsí, que também concorria e foi eleito melhor jovem jogador da Copa do Mundo. “Pau Cubarsí merecia ganhar este troféu”, afirmou Yamal, que agradeceu ainda ao Barcelona e à Seleção Espanhola. 

Questionado pelo apresentador Thierry Henry se aquele era o prêmio que mais desejava na noite, o atacante deixou clara a ambição. “Quero ganhar todos os troféus, mas este gostaria que fosse para o Pau Cubarsí”, respondeu. 

A noite de Yamal ainda pode ficar maior. O espanhol está entre os dez primeiros colocados na Bola de Ouro e segue na briga pelo prêmio principal.

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Vicky López mantém a coroa

Vencedora da primeira edição do Troféu Kopa feminino, criado em 2025, Vicky López defendeu o título com sucesso. A meia de 20 anos superou a companheira de Barcelona Clara Serrajordi, a holandesa Veerle Buurman, do Chelsea, a sueca Felicia Schröder, do Real Madrid, e a americana Lily Yohannes, do Lyon.

A espanhola foi peça importante na temporada do Barcelona, que conquistou a Champions League feminina pela terceira vez em quatro anos. Antes dos dois Troféus Kopa, ela já havia sido eleita Golden Girl, prêmio do jornal italiano Tuttosport para a melhor jovem jogadora da Europa, em 2024.

Ao receber o troféu, Vicky agradeceu às companheiras de clube e seleção. “Outro ano, é incrível”, resumiu a jogadora, que destacou não ter conseguido a conquista sem o apoio do grupo.

Indicadas ao prêmio de jovem talento feminino da Bola de Ouro 2026

Veerle Buurman (Holanda e Chelsea) por Divulgação
Felicia Schröder (Suécia e Real Madrid) por Divulgação
Vicky López (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Clara Serra Jordi ( por Divulgação
Lily Yohannes (Estados Unidos e OL Lyones) por Divulgação
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Veerle Buurman (Holanda e Chelsea) por Divulgação

Tags:

Lamine Yamal Barcelona Bola de Ouro Espanha

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