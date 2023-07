Lateral Camilo Cándido chega a Salvador para assinar com o Bahia

Camilo Cándido pertence ao Nacional e defenderá o Bahia no Brasileirão. Crédito: Reprodução

Novo reforço do Bahia, o lateral esquerdo Camilo Cándido já está em Salvador para realizar exames médicos e assinar contrato com o Esquadrão.



O jogador desembarcou na capital baiana na madrugada desta segunda-feira (17)., O uruguaio pertence ao Nacional-URU, e firmará contrato de empréstimo com o Esquadrão, com opção de compra.

Camilo Cándido tem 28 anos e foi formado pelo Rampla Juniors. Ele fez praticamente toda a carreira no futebol uruguaio. O jogador passou por Juventud, Liverpool e Nacional. A única experiência internacional foi no San Martín, da Argentina.

Esse ano, o lateral esquerdo disputou 26 partidas, sendo cinco pela Libertadores da América. Marcou um gol e deu uma assistência. O jogador fez parte da seleção uruguaia que disputou a Copa América de 2021, no Brasil.

A contratação do uruguaio é uma tentativa do Bahia de resolver o problema na lateral esquerda. O equatoriano Chávez não se firmou no setor e tem revezado a titularidade com o garoto Ryan. Já Matheus Bahia passou um longo período afastado por conta de uma lesão e só no confronto de volta com o Grêmio, na Copa do Brasil, voltou a ficar à disposição.