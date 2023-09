Lateral do Vitória, Felipe Vieira sofre entorse no joelho em jogo contra o Mirassol

Machucado, Felipe Vieira deixa o gramado do Barradão. Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

O lateral esquerdo Felipe Vieira pode desfalcar o Vitória na sequência da Série B do Brasileiro. Titular no empate sem gols com o Mirassol, na noite desta sexta-feira (1º), no Barradão, o jogador deixou o gramado ainda no primeiro tempo após sofrer uma entorse no joelho esquerdo.



De acordo com informação divulgada pela assessoria de comunicação do Vitória, o lateral será reavaliado na segunda-feira (4), com a realização de exame de imagem, para identificar se houve lesão mais grave.

Felipe Vieira é o titular da lateral esquerda do Vitória com o técnico Léo Condé. Ele disputou 13 das 26 rodadas da Série B, nove delas como titular. O lateral de 24 anos foi escalado nas últimas quatro partidas do returno. Ele ficou fora dos três jogos iniciais do primeiro turno por causa de uma lesão na coxa.

O substituto imediato da posição é Marcelo, que esteve no banco de reservas contra o Mirassol. Contratado na janela de transferência do meio do ano, Edson Lucas ainda não estreou e foi relacionado para apenas uma partida. Ele ficou no banco contra o Botafogo-SP, na 24ª rodada.