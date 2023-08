Além do atacante Biel, que recebeu o terceiro cartão amarelo no banco de reservas na derrota para o Atlético-MG, o lateral esquerdo Ryan desfalcará o Bahia na partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (20), às 16h, na Fonte Nova.



Ryan foi expulso já no vestiário do estádio Mineirão. De acordo com a súmula da partida, o jogador recebeu o cartão vermelho direto por agredir um gandula.



Ele teria chutado a bola e atingido o peito do gandula. Como Ryan deixou o campo de jogo, o cartão foi confirmado no vestiário. O lateral ficou na reserva e não participou do jogo contra o Atlético-MG.