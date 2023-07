Lateral Gilberto durante treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Primeiro reforço anunciado pelo Bahia na janela de transferências do segundo semestre, o lateral direito Gilberto teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta terça-feira (11), e já pode entrar em campo pelo Esquadrão.



A estreia do jogador, no entanto, não acontecerá na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (12), às 19h, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Gilberto não foi relacionado.

Gilberto vem de um período de férias após encerrar a temporada europeia com o título de campeão português pelo Benfica. Ele iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo no último domingo e fez apenas dois trabalhos com todo o elenco.

A tendência é a de que ele comece a ser utilizado por Renato Paiva a partir do jogo contra o Athletico-PR, no próximo domingo (16), às 18h30, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.