'TROPA DO DVD'

Lateral revelado pelo Bahia também é investigado em operação contra tráfico de drogas e armas

Hoje no Vila Nova, atleta começou a carreira profissional no Tricolor e já passou por clubes como Sport, Atlético-GO e Santos

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:10

Hayner foi revelado pelo Bahia Crédito: Divulgação/Bahia

Revelado pelo Bahia, o lateral-direito Hayner, de 30 anos, é um dos jogadores investigados pela Polícia Civil do Espírito Santo em uma operação que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e tráfico interestadual de armas. O jogador pertence ao Santos e está emprestado ao Vila Nova, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Hayner foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira (31). A operação, conduzida pela polícia capixaba, também tem como investigado o atacante David, do Vasco. Ao todo, são cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em endereços no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Segundo a investigação, os jogadores teriam aparecido em mensagens encontradas em celulares apreendidos.

A investigação que colocou o jogador entre os alvos da operação ainda corre sob sigilo. Até o momento, a polícia não informou quais são, especificamente, as suspeitas atribuídas a Hayner nem se houve apreensão de materiais em endereços relacionados ao atleta.

A carreira de Hayner no futebol 1 de 13

Em nota, o Vila Nova afirmou que Hayner nega qualquer envolvimento com atividades ilícitas e atribuiu a inclusão do jogador na operação a uma amizade de infância com um dos investigados. O clube disse ainda que o atleta colaborou com as autoridades e segue normalmente suas atividades profissionais. "Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas". Leia a íntegra:

O Vila Nova Futebol Clube vem a público se manifestar sobre a Operação A Tropa, deflagrada pela Polícia Federal, que teve entre seus alvos o nosso atleta Hayner, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência e, no Centro de Treinamento Vila do Tigre, exclusivamente em seu armário pessoal, para averiguação. Segundo relato do próprio atleta, não há qualquer envolvimento de sua parte com atividades ilícitas. Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas, que é oriundo da mesma comunidade onde o jogador cresceu, no Espírito Santo, local também relacionado a outros atletas que foram alvo da operação. A medida tem como objetivo justamente averiguar a eventual existência, ou não, de qualquer relação ilícita entre o atleta e o investigado. Hayner colaborou integralmente com as autoridades e se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. O Vila Nova Futebol Clube também se colocou à disposição das autoridades e da Justiça para contribuir com o esclarecimento de todos os fatos. O clube ressalta que respeita integralmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais para a apuração de qualquer situação. Até o momento, o atleta segue exercendo normalmente suas atividades profissionais. Ao longo de sua passagem pelo clube, o atleta sempre demonstrou profissionalismo, cumprindo regularmente suas obrigações e não tendo, até então, dado qualquer margem para questionamentos dessa natureza. O Vila Nova aguarda os desdobramentos da operação e, a partir dos fatos que forem efetivamente apurados pelas autoridades competentes, tomará as medidas que eventualmente se fizerem necessárias. O clube reforça, por fim, que sempre esteve e continuará à disposição das autoridades, cumprindo rigorosamente seus compromissos legais e colaborando para o esclarecimento dos fatos.

Revelado pelo tricolor de aço

Natural de Serra, no Espírito Santo, Hayner começou a trajetória no futebol pelo Rio Branco-ES. Em 2015, aos 19 anos, foi contratado pelo Bahia e inicialmente integrado às categorias de base. Ainda naquele ano, chegou ao elenco profissional e estreou contra o Sport, pela Copa Sul-Americana.

Em 2016, o lateral ganhou espaço no time principal do Bahia. Ao longo da temporada, disputou 22 partidas e marcou três gols. Depois, foi emprestado ao Náutico e, posteriormente, ao Paysandu. Com o fim do vínculo com o Tricolor, seguiu para o Novorizontino.

A carreira levou Hayner ainda para o futebol português, onde defendeu o Louletano, antes de retornar ao Brasil para jogar pelo Cuiabá. Depois, passou por Azuriz, Sport e Atlético-GO. No clube goiano, conquistou o Campeonato Goiano de 2022.

O lateral também teve uma passagem pelo futebol ucraniano, defendendo o Dnipro, além de atuar pelo Coritiba. Em 2024, chegou ao Santos e fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B. Naquele ano, também apareceu na seleção do Campeonato Paulista.