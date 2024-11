MAIS UMA BAIXA

Lateral se machuca e desfalca o Bahia contra o São Paulo; veja os relacionados

Esquadrão encara o time paulista na noite desta terça-feira (5), na Fonte Nova

O Bahia sofreu mais uma baixa para o confronto com o São Paulo, na noite desta terça-feira (5), às 21h30, na Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão. O lateral esquerdo Iago Borduchi foi diagnosticado com uma lesão muscular e acabou vetado pelo departamento médico.