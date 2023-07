Lauren mira revanche do Brasil sobre França: 'Temos condições'

Uma das estreantes da seleção brasileira em Copas do Mundo, a jovem zagueira Lauren não se intimida com o favoritismo da França, rival do Brasil no sábado (29), pela segunda rodada da fase de grupos. Para a jogadora de 20 anos, o time nacional tem todas as condições de reverter o histórico pouco favorável da seleção em relação ao adversário.



O Brasil nunca venceu a França em competições oficiais. Foram as francesas as responsáveis pela eliminação das brasileiras na última Copa do Mundo, nas oitavas de final. "A França é uma equipe muito forte, uma das tops do mundo, mas a nossa equipe também é uma equipe fortíssima", afirmou.