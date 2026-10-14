LUTA CONTRA O Z-4

‘Leão ferido’: novo técnico do Corinthians, Seedorf manda recado antes de confronto direto com o Vitória

Holandês foi apresentado nesta quarta-feira (14) e terá o Leão como primeiro desafio, na segunda-feira (19), na Neo Química Arena

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:55

Seedorf apresentado como novo técnico do Corinthians Crédito: RodrigoCoca/Corinthians

O Vitória já sabe quem vai encontrar no banco de reservas o adversário quando enfrentar o Corinthians na próxima segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apresentado nesta quarta-feira (14) como novo técnico do Timão, Clarence Seedorf fará sua estreia no comando da equipe justamente contra o Rubro-Negro, em um confronto direto na parte de baixo da tabela.

Com 36 pontos, o Vitória ocupa a 12ª posição e está quatro pontos à frente do Corinthians. O Timão terminou a 30ª rodada em 16º, com 32 pontos, a mesma pontuação do Internacional, primeiro time do Z-4, e só fica fora da zona por ter uma vitória a mais. Se vencer em São Paulo, o Leão abre sete pontos de vantagem sobre o rival. Uma derrota, por outro lado, deixa o Corinthians a apenas um ponto.

Na coletiva no CT Joaquim Grava, o holandês de 50 anos usou uma imagem curiosa para descrever o elenco que assume, logo às vésperas de enfrentar o Leão da Barra. “Eu vou ajudar esse grupo, que já mostrou que tem muita vontade. Estão feridos, e um leão ferido é perigoso. Quem tá na frente tem que ter cuidado”, afirmou.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG 1 de 20

Time em queda livre

Seedorf chega para tentar estancar uma sequência dramática. Fernando Diniz foi demitido depois da derrota por 2x1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada, o sétimo revés consecutivo do clube no Brasileirão. Já sem o ex-treinador e sob o comando do interino William Batista, o Corinthians foi goleado pelo Palmeiras por 4x1 no último domingo (11) e chegou à oitava derrota consecutiva.

Antes de fechar com o holandês, a diretoria corintiana sondou nomes como Ramón Díaz, Sylvinho, Luis Zubeldía, Fábio Carille, Javier Mascherano e Juan Pablo Vojvoda. Seedorf assinou contrato até o fim de 2027.

O novo treinador sabe que não há tempo a perder.“Minha primeira impressão é de um grupo que tem vontade e querem fazer o trabalho necessário para sair dessa situação. São duas coisas que precisamos ter: coragem e intensidade. Quem trabalha bem sabe que é uma questão de tempo, mas não temos tempo e vamos intensificar esse trabalho”, disse.

Sete anos longe da beira do campo

A principal desconfiança em torno de Seedorf é a falta de experiência recente. O holandês não comanda uma equipe desde julho de 2019, quando deixou a seleção de Camarões. Antes, havia treinado Milan, Shenzhen, da China, e Deportivo La Coruña. Na carreira de técnico, são 63 jogos, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, um aproveitamento de 39,1%.

Questionado sobre isso, ele minimizou os números. “Eu não dirigi um time, mas não deixei o futebol. Fiz outros papéis como dirigente e conselheiro, analisando jogos de alto nível, como a Champions League. Trabalhei com os melhores treinadores do mundo e aprendi muito com eles”, respondeu.

Para a missão, Seedorf contará com o auxiliar espanhol Pablo López Vidal, que trabalhou com ele no Deportivo e em Camarões. Léo Porto, auxiliar que chegou com Fernando Diniz, permanece no clube, e Reverson Pimentel, chefe do departamento de performance, assume a preparação física.