F-1

Leclerc confirma bom momento da Ferrari e faz a pole do GP do Azerbaijão; Norris cai no Q1

É a terceira vez neste ano em que Leclerc conquista o melhor tempo para o grid de largada e a quarta pole consecutiva em Baku para o piloto

Estadão

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 10:37

Charles Lecler Crédito: Scuderia Ferrari/Arquivo

Charles Leclerc e Ferrari ainda não desistiram dos títulos mundiais da Fórmula 1 em 2024. Neste sábado, 14, o monegasco ficou com a pole position e irá largar na frente no GP do Azerbaijão neste domingo. É a terceira vez neste ano em que Leclerc conquista o melhor tempo para o grid de largada e a quarta pole consecutiva em Baku para o piloto, com 1min41s365.

Max Verstappen, da Red Bull, lidou com problemas ao longo da prova. "O carro está pulando está pulando como um louco no eixo traseiro", afirmou o holandês, ainda no Q1, no rádio da equipe. Ele irá largar em sexto, após não conseguir acompanhar a Ferrari no treino classificatório.

Lando Norris, da McLaren, foi eliminado ainda no Q1 e deixou de conquistar mais uma pole position nesta temporada da Fórmula 1. No GP da Holanda e da Itália, ele largou na frente dos pilotos; em Baku, depois de um erro na última curva, não conseguiu ficar entre os 15 primeiros e auxilia Max Verstappen na briga pelo título mundial.

"Me desculpem, pessoal", disse Norris, assim que soube do resultado, por meio do rádio da equipe. Em entrevista à Band, assim que deixou a pista, culpou a bandeira amarela no setor pelo resultado abaixo do esperado na última volta. Terá que se recuperar na corrida deste domingo para somar pontos para McLaren e para si mesmo nos Mundiais. É o pior resultado do britânico desde o GP de Las Vegas, em 2023.

Oscar Piastri, companheiro de Norris, larga em posição mais vantajosa, na vice-liderança, e tentará ameaçar o monegasco para somar pontos para a McLaren. Ele frustra a dobradinha da Ferrari e coloca o espanhol Carlos Sainz na terceira posição.

Verstappen, da Red Bull, lidera o Mundial de pilotos, com 303 pontos somados até aqui. Lando Norris (241) e Charles Leclerc (217) ainda tentam alcançar o rival holandês nas últimas etapas da Fórmula 1 em 2024. O Mundial de construtores, no entanto, está mais acirrado: líder, a Red Bull se vê ameaçada pelas chegadas de McLaren e Ferrari próximas à liderança.

Confira o resultado do treino classificatório do GP do Azerbaijão de Fórmula 1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min41s365

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min41s686

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min41s805

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min41s813

5º - George Russell (ING/Mercedes),1min41s874

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min42s023

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min42s289

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min42s369

9º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min42s530

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min42s859

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min42s968

12º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min43s035

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min43s179

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min43s191

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min43s404

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min43s547

17º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min43s.609

18º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min43s618

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min44s246