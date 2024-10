FÓRMULA 1

Leclerc elogia 'ritmo excelente' da Ferrari e revela: 'Ainda buscamos o título'

Escuderia italiana levou a melhor no GP dos Estados Unidos

Estadão

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 19:19

Charles Leclerc venceu o GP dos Estados Unidos Crédito: Divulgação/Ferrari

A dobradinha da Ferrari no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 surpreendeu o monegasco Charles Leclerc, que comemorou muito a sua oitava vitória na carreira. Ele também revelou que ainda sonha com o título do Mundial de Pilotos, apesar de estar muito atrás de Max Verstappen.

"Estou bem feliz. Não estava sendo um fim de semana fácil até agora, sofri com dificuldades no carro, mas tinha confiança que o sentimento na corrida seria melhor, e foi o caso. Na sprint, sentimos que os outros iam melhorar mais hoje, mas que tínhamos vantagem. Estou muito feliz. A dobradinha para o time é algo que não sonhamos. Estou muito feliz. Ainda buscamos o título. Falta muito, mas é um bom começo", afirmou.

Leclerc também fez uma análise da largada, quando superou três adversários para assumir a liderança da corrida. Ele comemorou o ritmo da Ferrari, que teve um ótimo fim de semana no circuito das Américas.

"Foi uma boa curva 1, era o que eu queria ter feito. Tivemos uma boa largada, sabíamos que seria muito apertado. Ontem fiquei no lugar errado e na hora errada. Hoje, ganhei com isso e ajudou nosso primeiro stint, porque tínhamos um excelente ritmo. No segundo, era gerenciar apenas quem vinha atrás, mas fizemos um grande trabalho. O ritmo do carro era excelente e agradeço aos engenheiros que trabalharam feito loucos para trazer atualizações. Os pit-stops foram ótimos também e estou muito feliz", afirmou o piloto.

Segundo colocado em Austin, Sainz também comemorou o feito da Ferrari. "Parabéns à equipe e ao Charles por esse resultado incrível, que nos coloca na posição em que queríamos estar na batalha pelo Mundial de Construtores. Sabia que muito da corrida seria decidido na largada. Sabia que seria duro entre Lando e Max na curva 1, mas, infelizmente, fiquei com a pior parte e não consegui tomar a liderança", explicou o espanhol.

"O cuidado com os pneus é definitivamente uma das forças do carro deste ano, o quão fortes podemos ser nos stints e o pouco desgaste que temos. É algo que gosto muito e que me fez gostar mais de pilotar esse ano do que no ano passado", completou.

Com a vitória, Leclerc chegou aos 275 pontos, contra 354 de Verstappen. Norris é o segundo, com 297. Já Sainz aparece em quinto, com 215.