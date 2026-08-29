ESPORTE

Lenda do ciclismo sofre queda violenta em prova: atleta deixa corrida sangrando, chora e interrompe sequência inédita na carreira

Tadej Pogacar caiu com violência no asfalto e sofreu ferimentos que provocaram bastante sangramento



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 14:26

Lenda do ciclismo sofre queda grave em prova Crédito: Reprodução

Tadej Pogacar sofreu uma queda forte neste sábado (30) e deixou a Volta da Espanha antes do fim da competição. Líder da prova e considerado um dos melhores ciclistas da história, o esloveno se envolveu em um acidente após tocar a bicicleta de outro competidor e não conseguiu continuar na disputa.

O ciclista caiu com violência no asfalto e sofreu ferimentos que provocaram bastante sangramento. Atendido pela equipe médica, Pogacar aparentava sentir dores intensas. Pouco depois, chorou ao receber a confirmação de que precisaria abandonar a competição. A Volta da Espanha era a única das três Grandes Voltas que ainda não havia conquistado em sua carreira.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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A saída representa uma perda significativa para a competição espanhola, que voltou a receber Pogacar após sete anos. Com o abandono do principal favorito, Enric Mas assumiu a liderança da prova.

O acidente ocorreu durante uma movimentação dentro do pelotão. Em uma manobra considerada aparentemente rotineira, conhecida como "sharper" (afiador, em tradução livre), a roda dianteira da bicicleta de Pogacar tocou a roda traseira do competidor que estava à sua frente, provocando a queda.

Pogacar chegou à Espanha com a ambição de completar um dos feitos mais restritos do ciclismo de estrada: conquistar as três Grandes Voltas. Campeão do Giro d'Italia de 2024 e dono de cinco títulos do Tour de France, incluindo a edição de 2026, o esloveno buscava se tornar o nono ciclista masculino da história a alcançar a chamada Tríplice Coroa. Jonas Vingegaard, seu principal rival nos últimos anos, foi o último a conseguir o feito, com o título do Giro em 2026.

Com a vitória na França, Pogacar também havia igualado o recorde de cinco conquistas do Tour de France, marca que divide com Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Agora, sua presença no Campeonato Mundial, previsto para setembro, passou a ser uma incógnita.