Léo Condé explica reação do Vitória contra o ABC: ‘Fizemos uma correção de rota’

O Vitória não jogou bem durante quase todo o jogo contra o ABC, mas conseguiu reagir no final do segundo tempo para vencer por 2x0, no Barradão. Os gols da noite desta quarta-feira (2) foram marcados por dois jogadores que deixaram o banco de reservas. Zé Hugo e Giovanni Augusto construíram o placar.



O resultado fez o Vitória retornar à liderança da Série B do Brasileiro, agora com 41 pontos. Após o apito final, o técnico Léo Condé explicou o que o levou a montar o onze inicial, que teve a manutenção do esquema com três zagueiros e quatro novidades com relação à rodada passada: Camutanga, Zeca, Jhonny Lucas e Wellington Nem entraram nos lugares de João Victor, Railan, Gegê e Marcelo.