Léo Condé define campanha do Vitória: 'momento mágico'

Uma derrota que não apagou a bela campanha do Vitória nesta Série B. Apesar de lamentar o resultado negativo diante da Chapecoense neste sábado (25), quando perdeu por 3x1, o técnico Léo Condé fez questão de enaltecer a temporada do rubro-negro, campeão da segunda divisão e garantido na Série A do ano que vem.



"Realmente um momento mágico que o Vitória vivenciou dentro da Série B. Conquistamos o acesso e o título com duas rodadas de antecedência. Infelizmente não conseguimos resultado positivo. Mas é uma temporada para o torcedor do Vitória comemorar bastante. E que o clube possa se planejar bem pra temporada seguinte. Para quem sabe ter uma temporada brilhante como foi essa", projetou o treinador.