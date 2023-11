Léo Condé encaminha renovação com o Vitória: ‘A gente iniciou as conversas’

Após a comemoração do título da Série B do Brasileiro, Léo Condé e a diretoria do Vitória iniciaram a negociação para definir a permanência do treinador na Toca do Leão em 2024.



“Realmente a gente já iniciou as primeiras conversas e acho que vamos conseguir sim encaminhar a renovação. É interesse do clube e meu”, afirmou Léo Condé durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (23), antes da última viagem com o elenco na divisão de acesso.