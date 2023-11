Léo Condé pretende aproveitar Dionísio durante jogo do Vitória contra a Chapecoense: 'Merece'

Dionísio vai começar no banco de reservas do Vitória no jogo contra a Chapecoense, mas deve entrar em campo ao longa da partida. A bola rola pela última rodada da Série B do Brasileiro no sábado (25), às 17h, na Arena Condá, em Chapecó, interior de Santa Catarina.



“É um jogador que foi muito importante para o clube no ano passado e tem mostrado nos treinos que tem boa qualidade. A gente espera em algum momento do jogo aproveitá-lo”, avisou o técnico Léo Condé durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (23).