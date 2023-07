Léo Gamalho participa de coletivo e tem volta prevista contra o Vila Nova

Léo Gamalho pode voltar a jogar contra o Vila Nova. Crédito: PIETRO CARPI / ECV

Léo Gamalho não entra em campo há mais de um mês e está sendo preparado para voltar a defender o Vitória contra o Vila Nova. Ele está recuperado de uma torção no tornozelo e de uma cirurgia para retirada de um câncer de pele. O jogador de 37 anos voltou a treinar em 13 de junho e, uma semana depois, a participar das atividades com bola com o elenco. Nesta terça-feira (4), o centroavante participou de um coletivo contra jogadores da base na Toca do Leão.

"Estamos respeitando muito o tempo dele, conversando com os médicos. Deve reunir (condições) para o jogo contra o Vila Nova", previu o técnico Léo Condé na semana passada, antes da derrota por 1x0 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na última rodada.

Na Toca do Leão desde dezembro, Léo Gamalho ainda não conseguiu ter regularidade com a camisa do Vitória em função das idas e vindas ao departamento médico. Antes da torção e da cirurgia no pé, ele já havia lesionado a panturrilha e passado por uma outra cirurgia para tratar um corte profundo no braço, consequência de um choque com a barreira fixa de treinamento do clube.

Principal nome da primeira leva de contratações para a atual temporada, o centroavante defendeu o Vitória em apenas 16 dos 35 jogos que o time fez em 2023, sendo apenas quatro deles na Série B. Marcou quatro gols, dois deles na divisão de acesso, ambos de pênalti.

A possível reestreia de Léo Gamalho pelo Vitória vem em momento que o setor ofensivo precisa de reforço. O Leão é dono do segundo melhor ataque da Série B, com 24 gols, um a menos que o Sport, mas passou em branco diante das redes adversárias em três dos últimos quatro jogos que disputou na competição, nas derrotas para Criciúma, Guarani e Juventude.

Os homens de área não vivem boa fase. Titular em seis dos 11 jogos que defendeu o Vitória na Série B, Santiago Tréllez é o artilheiro do time na temporada, com seis gols, quadro deles no torneio nacional, mas não balança a rede há quatro jogos. Ele perdeu a vaga no onze inicial no último domingo (2), quando ficou no banco e viu Welder começar em campo.

O substituto, que havia marcado o gol da vitória por 2x1 contra o Sampaio Corrêa na rodada anterior, não rendeu o esperado e foi sacado no segundo tempo. Welder tem nove jogos pelo Vitória, cinco deles como titular, e dois gols anotados.