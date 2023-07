Léo Gamalho relembra descoberta do câncer: 'Não foi fácil'

Após mais de um mês de espera, Léo Gamalho pode, enfim, voltar a reforçar o Vitória. Recuperado da cirurgia para retirada de um câncer de pele, o jogador foi liberado pelo departamento médico do clube e está a disposição do técnico Léo Condé para enfrentar o Vila Nova, pela 16ª rodada da Série B. O jogo será nesta segunda-feira (10), às 20h, no estádio Oba, em Goiânia. Neste sábado (8), o centroavante falou pela primeira vez após o período de recuperação. Gamalho contou como foi o primeiro momento de desconfiança, ao perceber uma pequena pinta no peito ainda em janeiro. O diagnóstico de câncer, porém, veio meses depois. Ele afirmou que foi difícil enfrentar todo o processo e o medo do tratamento. Mas ressaltou que, como descobriu cedo, a chance de cura era grande.

"Em janeiro, eu tinha descoberto uma pinta no meu peito. Fiquei meio desconfiado, porque isso não é muito normal. Com o passar do tempo, foi aumentando. Me deixou um pouco preocupado. Até que chegou em abril, mais ou menos, falei com o doutor Marcelo Cortês, aqui do clube. Ele me indicou um dermatologista. Eu fui até lá, retirei. E foi enviado para a biópsia. A partir deste momento, eu esqueci. Não fiquei pensando nisso. Até que teve um dia em que eu cheguei em casa, mais ou menos umas 22h, 23h, e recebi um e-mail do laboratório, dizendo que era para entrar em contato urgente com eles. Acabei entrando [no sistema do laboratório] e vendo o resultado, que era um melanoma. Entrei em contato com alguns médicos ali, na hora. E realmente a resposta deles não foi muito positiva. Se tratava de um câncer. Coloquei minha vida nas mãos de Deus, confiando e acreditando", continuou o atacante.