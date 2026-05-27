Lesão de Neymar preocupa e atacante passa por nova avaliação na Seleção Brasileira

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Carol Neves
Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:34
A Seleção Brasileira inicia nesta quarta-feira (27) a preparação para a Copa do Mundo de 2026 com Neymar como principal foco de atenção na Granja Comary, em Teresópolis. O atacante do Santos se apresenta ainda cercado por dúvidas físicas após a lesão na panturrilha direita sofrida recentemente.
Sem atuar pelo clube nos últimos dias, Neymar realizou apenas trabalhos de fisioterapia e chega à seleção sem confirmação de que estará apto para os amistosos preparatórios. Embora o Santos trate o problema como um edema leve, a CBF adota cautela antes de definir qualquer previsão sobre retorno aos gramados.
Neymar pela Seleção Brasileira
A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti fará avaliações físicas e clínicas nos jogadores convocados para entender a real situação do camisa 10. Segundo o jornal Extra, internamente, existe a preocupação de que o prazo de recuperação possa ser maior do que o divulgado inicialmente.
Se o cenário mais conservador se confirmar, Neymar deve ser preservado dos amistosos contra Panamá e Egito, últimos compromissos do Brasil antes da estreia na Copa. O objetivo da seleção é recuperar o atacante a tempo da fase de grupos do Mundial.
Apresentação
Além de Neymar, outros convocados começam a se apresentar nesta quarta-feira em Teresópolis. Os jogadores envolvidos na final da Liga dos Campeões chegarão posteriormente, fazendo com que o elenco completo só esteja reunido na próxima semana, já nos Estados Unidos.
O primeiro treino da seleção está marcado para a tarde, logo após os exames médicos. A atividade contará também com jovens atletas das categorias de base de Flamengo, Botafogo e Vasco convidados para completar os trabalhos.
Nesta preparação, a CBF também adotou uma logística diferente para a chegada dos jogadores à Granja Comary. Helicópteros fretados pela entidade farão o transporte direto do Rio de Janeiro e de São Paulo até o centro de treinamento, com o objetivo de evitar atrasos provocados pelo trânsito.