EDEMA

Lesão de Neymar preocupa e atacante passa por nova avaliação na Seleção Brasileira

CBF adota cautela com craque, que deve ficar de fora de últimos amistosos antes do torneio

Carol Neves

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:34

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A Seleção Brasileira inicia nesta quarta-feira (27) a preparação para a Copa do Mundo de 2026 com Neymar como principal foco de atenção na Granja Comary, em Teresópolis. O atacante do Santos se apresenta ainda cercado por dúvidas físicas após a lesão na panturrilha direita sofrida recentemente.

Sem atuar pelo clube nos últimos dias, Neymar realizou apenas trabalhos de fisioterapia e chega à seleção sem confirmação de que estará apto para os amistosos preparatórios. Embora o Santos trate o problema como um edema leve, a CBF adota cautela antes de definir qualquer previsão sobre retorno aos gramados.

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A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti fará avaliações físicas e clínicas nos jogadores convocados para entender a real situação do camisa 10. Segundo o jornal Extra, internamente, existe a preocupação de que o prazo de recuperação possa ser maior do que o divulgado inicialmente.

Se o cenário mais conservador se confirmar, Neymar deve ser preservado dos amistosos contra Panamá e Egito, últimos compromissos do Brasil antes da estreia na Copa. O objetivo da seleção é recuperar o atacante a tempo da fase de grupos do Mundial.

Apresentação

Além de Neymar, outros convocados começam a se apresentar nesta quarta-feira em Teresópolis. Os jogadores envolvidos na final da Liga dos Campeões chegarão posteriormente, fazendo com que o elenco completo só esteja reunido na próxima semana, já nos Estados Unidos.

O primeiro treino da seleção está marcado para a tarde, logo após os exames médicos. A atividade contará também com jovens atletas das categorias de base de Flamengo, Botafogo e Vasco convidados para completar os trabalhos.