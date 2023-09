Lesionado, lateral Felipe Vieira não joga mais pelo Vitória na Série B

O lateral esquerdo Felipe Vieira não defenderá mais o Vitória na Série B do Brasileiro. O exame de imagem realizado pelo jogador constatou uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele passará por cirurgia nas próximas duas semanas e ficará afastado dos gramados por oito meses.



Felipe Vieira se machucou durante o empate sem gols com o Mirassol, no Barradão, na última sexta-feira (1º), em jogo válido pela 26ª rodada da Série B. O jogador de 24 anos defendeu a camisa do Vitória nesta temporada em 14 jogos da divisão de acesso, 10 deles como titular.