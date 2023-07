Lesões reduzem leque de opções para o Bahia no ataque

Jacaré se machucou no final de maio e ainda não tem data para voltar ao time. Crédito: Rafael Machaddo/EC Bahia

Nos próximos jogos, o técnico Renato Paiva terá que quebrar a cabeça para montar o ataque do Bahia. As lesões têm atrapalhado o tricolor na temporada e a perda do atacante Kayky, que sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, reduziu ainda mais o leque de opções no setor.



Kayky passará por cirurgia e não joga mais em 2023. Um problema grande já que o Esquadrão também não conta com Biel e Vitor Jacaré, que se machucaram no dia 31 de maio e estão em recuperação de lesões. Assim, o Esquadrão viu cair em 50% o número de atacantes com características de lado de campo.

A situação é tão complicada que chama a atenção até de quem ainda nem estreou pelo clube azul, vermelho e branco, como o lateral Gilberto.

“O futebol também é muito cruel, se você não tem sorte ele te pune. Muitas lesões que atrapalham o clube”, disse ele ao ser apresentado.

Dos seis atacantes de beirada que fazem parte do elenco, apenas três estão disponíveis: Ademir, Arthur Sales e Everton. As poucas opções ficaram evidentes na derrota para o Athletico-PR, por 2x0, no último domingo. Quando Kayky se machucou, o único atleta da posição no banco era Arthur Sales. Renato Paiva, no entanto, optou pela entrada do meia Lucas Mugni.

Ademir, Arthur Sales e Everton vivem situações diferentes no Bahia. Do trio, Ademir é quem goza de maior prestígio com o treinador e vai ter que assumir a responsabilidade de ser o jogador da “correria” lá na frente. Uma resposta que até o momento ele não conseguiu.

O camisa 7 teve os direitos comprados por cerca de R$ 13 milhões junto ao Atlético-MG. Com a camisa do Esquadrão, ele fez 18 jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Não é nem de longe o “fumacinha” que chamou atenção no futebol brasileiro nos tempos de América-MG, entre 2020 e 2021.

Já Arthur Sales chegou ao clube como uma aposta. Comprado pelo Grupo City quando ainda estava na base do Vasco, ele passou por Lommel - equipe do grupo na Bélgica -, e Paços de Ferreira, de Portugal.

Aos 21 anos, o atacante viveu o melhor momento no Bahia atuando centralizado. Foram quatro gols em 14 jogos. Arthur perdeu espaço com Paiva e nas 11 últimas partidas somou apenas 59 minutos em campo.

Dos três, Everton é único que passou pela base tricolor. Ele foi promovido ao time principal do Bahia no ano passado. Na temporada atual, recebeu poucas chances com Renato Paiva e marcou apenas um gol em duelo que o Esquadrão usou o time sub-20 no Campeonato Baiano.

ESQUEMA

Nos dois jogos contra o Grêmio, na Copa do Brasil, e Athletico-PR, no Brasileirão, Renato Paiva escalou o Bahia com três atacantes. Para o confronto com o Corinthians, neste sábado (22), às 18h, na Fonte Nova, a tendência é de que o Esquadrão volte ao desenho com dois homens na frente.

Ademir e Everaldo aparecem entre os mais cotados para formar a dupla ofensiva. Com isso, Renato Paiva reforçaria o meio-campo. Jogadores como Rezende, Mugni e Yago Felipe são opções para se juntar a Acevedo, Thaciano e Cauly.