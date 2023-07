Letícia vê Seleção preparada para pegar a França: 'Evoluímos bastante'

Após levar um susto no treino de quarta-feira (26), a goleira Letícia Izidoro está pronta para ser mais uma vez titular da seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Nesta quinta, ela se mostrou recuperada da bolada que sofreu no rosto e disse que o Brasil está mais bem preparada que a França para o aguardado jogo de sábado, pelo Grupo F.



"Não nos colocamos como favoritas para vencer mas, sim, como uma seleção mais bem preparada para enfrentar a França. Evoluímos bastante ao longo dos últimos anos. Com a troca de treinador delas, provavelmente elas terão menos tempo de adaptação com o estilo de jogo do novo técnico. E, como estamos bastante tempo com a Pia, hoje entendemos o nosso modelo de jogo, sabemos como temos que jogar... Se tornou muito mais fácil, nos conhecemos dentro de campo. Acredito que hoje a seleção brasileira está bem melhor preparada para jogar contra a França", analisou a goleira